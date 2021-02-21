上環最近新開了一間咖啡店Stain+，與本地藝術家Leon Lollipop合作，牆外繪上經典貓貓畫作，以藍色襯底，相當搶眼，室內更置有多款貓貓藝術作品，也有售主題掛耳咖啡包($180/10包)，欣賞之餘，打卡亦一流。

店內設自家炒豆機，同時供應坊間少見的咖啡師發辦Omakase Coffee($380/位)，限時1.5小時，由店主推介5款各具特色的咖啡，味道由清醇至濃郁，每款都用不同方法炮製。第一杯是手沖玻利維亞水洗咖啡豆，順滑香口；第二杯虹吸方法炮製雲南咖啡豆，清甜帶有茶香；第三杯以愛樂壓製作哥倫比亞酒桶咖啡豆，帶有白酒及巨峰提子果香，清爽突出，層次豐富；第四杯則是危地馬拉產地水洗咖啡豆的Espresso；第五杯以Latte作結，以哥倫比亞咖啡豆製作，帶煙燻香氣，中和前4杯咖啡味道。店內提供的咖啡杯大多由日本進口，造型精緻復古。

採訪、攝影：《飲食男女》

Stain+

地址：上環太平山街2-4號地下A號舖

營業時間：星期一至日 11am - 7pm

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