近來不少人都會愛上行山，東涌往大澳就是熱門路線。而在東涌喜來登酒店旁，最近開一間新餐廳Cabana Breeze，提供共一百六十個座位，環境舒服寫意，還有戶外用餐區，可以帶毛孩齊齊放鬆。以夏日熱帶Tiki文化作為創作靈感，綠松色梳化搭配葵扇形吊扇，加上竹製裝飾及圖騰掛飾，整體充滿熱帶風情。

墨西哥籍行政總廚Faycal El Moujahid，曾任職多間米芝蓮星級餐廳及酒店，包括摩洛哥Les Jardins De La Koutoubia酒店及杜拜Address Hotel & Resort，「Cabana Breeze是一間地中海夏威夷風餐廳，所以我們的菜式大部份來自南地中海，如意大利、西班牙、法國等，以海鮮為主。」

雜錦海鮮塔（$498/兩人份）有波士頓龍蝦、生蠔、澳洲松葉蟹、熟蝦及青口，其中龍蝦最出色，鮮甜彈牙，沒有雪味。精選烤乳豬（$888/隻，$268/份）使用意大利製法，選用三至四公斤的法國乳豬，先加入多款香料如茴香籽、迷迭香、檸檬皮等慢烤十二小時，再用鴨油及橄欖油慢煮，最後放在特製石窯爐用三百三十度烤四小時，皮脆肉嫩，但香料味就略嫌不足。

意大利傳統餃子薄餅（$168）用00號小麥薄餅麵粉製作，發酵四十八小時，「餡料有火腿、雅枝竹、蘑菇、水牛芝士及番茄醬，所有東西都夾在裏面，當你切開時，就會聞到香草等濃香直衝鼻腔，令你更有胃口。」麵包鬆軟煙韌，餡料豐富濕潤，非常飽肚。甜品推薦菠蘿批（$88），菠蘿冧酒蛋糕搭配椰子雪糕，加上肉桂、八角等製成的菠蘿他他，甜中帶酸，清新香甜。

採訪、攝影：《飲食男女》

Cabana Breeze

地址：東涌怡東路9號T Bay地下12-15號舖

電話：2777 8980，2777 8982

營業時間：星期一至日11:30am至深夜

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android