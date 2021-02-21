「Pecorino？很多人一聽到就聯想起羊奶芝士。」酒評家Wilson Kwok說，「但其實它也是一種葡萄，在意大利很普及。」要知道在意大利，Pecorino就解作「綿羊的」意思。那麼，綿羊與葡萄有甚麼淵源呢？原來昔日牧羊人帶着羊群放牧，由意大利北部一直南下至Puglia，其間經過Abruzzo等地，羊群吃草之餘，亦會吃當地的葡萄，那些葡萄就因而稱為Pecorino。

「Pecorino是很簡單直接的品種。」Wilson一語道出葡萄的性格。「釀的酒好清新，帶有citrus即檸檬香和西柚味，亦有些酸度。」Pecorino在Tuscany、Marche、Abruzzo等地皆有出產，而這次介紹的來自Abruzzo，

所以亦叫Pecorino d’Abruzzo。酒莊名叫Cantina Zaccagnini，酒名叫Yamada，出奇地有日本感覺。「酒莊莊主很崇尚日本，在日文中Yama解作山，da解作田。他們的葡萄園有山有田，就以這意境為酒冠以Yamada之名，連酒樽亦用上金箔圖案的和風設計。」Wilson解釋。

這次嘗的年份是2015年(Cantina Zaccagnini Pecorino Yamada DOC 2015 $200)，顏色金黃，看得出已很成熟。Wilson聞香後再呷一口，「成熟得來，酸度仍然顯著，帶有西柚和檸檬的酸香，礦物味亦很豐富。」要配這酒，一定非同名的Pecorino羊奶芝士莫屬。這款芝士硬身、鹹香，當地人常把它當鹽用來調味。Wilson亦效法，在四式芝士意大利雲吞上，猛刨Pecorino芝士提味。芝士獨特的鹹味和芳香，與酒的清酸配搭起來感覺微妙，「真不錯呢。」Wilson笑說。

MyiCellar

地址：鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心907室

電話：3169 0258

營業時間：星期一至五10am-6pm，星期六10am-2pm，星期日休息

網址：https://bit.ly/394d969

註：Cantina Zaccagnini Pecorino Yamada DOC 2015 $200

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android