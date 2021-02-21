寒冷日子會特別想吃一些暖身食物，辛辣的薑便是其中一種，總讓人有驅寒保暖的感覺。若把它混入黑糖，提升香味之餘，亦有養生暖胃作用。再把它做成一粒粒的薑糖，方便隨身攜帶，隨時想吃都可以了！
材料：
a)新鮮老薑130-150克
清水150克
台灣黑糖 50克
原庶糖60克
麥芽糖200克
b)馬鈴薯澱粉 35克
清水 60克
c) 粟米油20克
其他：
糕粉/糯米粉20克
糯米紙 適量
工具：果汁攪拌機、平底盤、不沾布、不沾鍋、矽膠刮棒、溫度計、手套、麵棍
做法：
1) 預備糕粉：糯米粉用白鑊以中火炒數分鐘至微黃，即可倒出冷卻待用。
2) 新鮮薑洗淨去皮，切塊後放入攪拌機連水150克攪成泥狀。
3) 把薑泥、麥芽糖、黑糖、庶糖倒入不沾鍋，先用大火煮5分鐘至稍濃後熄火。
4) 另外準備澱粉水，把材料b混合拌勻備用。
5) 把澱粉水慢慢倒入糖漿中，一邊倒一邊用刮棒快速攪拌，防止澱粉凝固成粉糰。
6) 開火再煮滾，然後轉用中火熬煮。直待糖漿開始濃稠便可加入粟米油，持續攪拌防止黏底。
7) 開始出現糖糰時（溫度約118℃），取出小塊來測試糖的軟硬度。取一個冷藏過的不鏽鋼盤並墊上不沾布，把糖塊抹上及降溫後，用手揉揑會有韌勁的感覺，或者直接試吃，口感有嚼勁就可以了。
8) 把煮好的糖糰倒入不沾布上，稍稍整形和壓平（厚約1.5cm），室溫自然冷卻便可。
9) 稍冷後，糖糰表面撒上熟糕粉少許，先切成條狀，再切成粒狀。薑糖分別包上糯米紙防黏，再用糖紙包好或密封儲存。
溫馨提示：
1. 薑的份量可增減，配方用量做出來的薑糖是比較辣的，不喜歡太辣可在打成薑泥後，把薑渣隔掉，留汁使用。
2. 基本上煮糖的溫度決定了糖果的口感，但這個食譜份量不多誤差較大，要測試也不容易。所以要判斷薑糖煮成沒有，最有效的方法是糖糰在煮好之前，取出小塊塗抹冷卻來測驗，然後直接試吃，吃到的口感是否個人喜歡的軟硬度便可以了。
示範：Cannes Cheung
攝影：魯雋華、潘志聰
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