芥蘭炒牛肉

材料:

芥蘭12両

牛肉5両

蛋白 1隻

薑片 1片

蒜茸 少許

乾葱茸 少許

生粉 適量

生粉水 適量

生抽 適量

蠔油 少許

老抽 少許

上湯 少許

做法:

1. 芥蘭洗淨切段;牛肉以橫紋切片。

2. 牛肉加入生粉、蛋白、生抽輕力撈勻醃味。起油鑊,先爆炒牛肉至六成熟,即可盛起,備用。

3. 燒熱鑊下油,下薑片,然後下芥蘭生炒,加少許上湯,然後蓋上蓋煮1分半鐘;接着下蒜茸、乾葱茸,再下牛肉同炒。另外,先調校生粉水、蠔油及老抽,倒入芥蘭牛肉中埋芡,最後下數滴油拌勻,即可上碟。

Chinese Kale and Beef Stir Fried

Ingredients:

Chinese kale 12 taels

Beef 5 taels

Egg white 1 pc

Ginger slice 1 pc

Minced garlic little

Minced shallot little

Corn starch some

Corn starch and water mixture some

Soy sauce some

Oyster sauce little

Dark soy sauce little

Chicken stock little

Method:

1. Rinse and cut Chinese kale into sections; slice beef against the grain.

2. Gently mix corn starch, egg white and soy sauce with beef to marinate. Add oil into heated wok, sauté beef till 60% cooked, transfer to a plate.

3. Add oil into heated wok, sauté ginger slice, then sauté Chinese kale, add a little chicken stock, cover the lid and cook for 1.5 minutes; add minced garlic and shallot, return the beef for sautéing. Prepare corn starch and water mixture with oyster sauce and dark soy sauce, add into the stir fry, drizzle a few drops of oil, stir well and serve.

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

