晚市堂食有條件解禁，相信不少人都會相約朋友聚會，如果仍然需要送禮，不妨考慮一下本地網店Mycakes Ourcakes推出的禮盒，獨創燒牛肉造型曲奇，可愛又破格。

由於今年是牛年，Mycakes Ourcakes店主設計曲奇的時候嫌黑白乳牛造型太平凡，所以便想出這三款跟牛有關的造型曲奇，分別是乳牛、生牛扒和燒牛扒。犇fun樂禮盒($268)一共有六款口味，合計24塊曲奇。全都是用天然色粉包括黃豆粉和紅菜頭粉製作，不含防腐劑，交收後可保存兩個星期。

那麼吃下會有牛肉味嗎？試食專員Peter說造型很像真的生牛肉，因為它的脂肪雪花分佈很逼真：「生牛肉就是普通曲奇的味道，而熟牛肉是帶一點可可味的曲奇。兩塊都很重牛油香，我第一眼看到便很喜歡，因為造型很可愛，而且牛扒曲奇很少見。」曲奇的口感是偏厚實，份量十足，如果酥脆一點會更可口。

還有另一款曲奇達摩御守禮盒($238)，分別是達摩和御守造型的曲奇，店主寄意平安和健康。此四款是有糖霜的曲奇，口味偏甜。禮盒裏面還有六款口味的切片曲奇，分別是伯爵茶曲奇、海鹽焦糖曲奇、朱古力杏仁粒曲奇、咖啡杏仁片曲奇、抹茶紅莓曲奇和鑽石焙茶曲奇。朱古力口味採用法國牌子Valrhona的可可粉，添加了杏仁粒，口感香脆。伯爵茶味也採用了英國品牌Twinings的茶葉，牛油香氣和伯爵茶味很平衡。比起連鎖大牌子，禮盒價錢並不算貴，而且塊塊手製，單是創意和誠意，已值得支持。

採訪、攝影：《飲食男女》

Mycakes Ourcakes

網址： https://bit.ly/3bkp7Z1

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