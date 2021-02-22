自從印傭蘭美發現了大埔街市的有機菜檔，我們便轉吃有機蔬菜了。一天她告訴我見到有機茭筍，問要不要買？我說真好。但可惜不夠食譜所需，所以有30%是非有機的，正好比較一下。有機的質感較結實，味也較鮮甜，正是最怕貨比貨了。
材料：
茭筍 10枝
油 2杯
大孖牌手𢳂生抽王 2湯匙
老抽 半茶匙
白糖 1湯匙
蒜 2瓣，拍扁
鹽 少許
麻油 1茶匙
紹酒 2茶匙
準備：
茭筍剝去綠色外皮(1)，刨去厚衣，切滾刀塊(2)，留用。
乾燒法：
1.置中式鑊於大火上，鑊熱時下油2杯，改油溫為中大火，燒至油面略起輕煙時便是夠熱。
2.分茭筍為兩半，先將一半投下熱油內(3)，不停鏟動，至茭筍塊呈現微黃，外皮起皺(4)，便鏟出至炸篱內瀝油。
3.將油重行加熱至先前之溫度，加入餘下一半茭筍塊，如前法不停鏟動至筍塊色呈微黃，便連油倒在炸篱內瀝油，留油約1湯匙在鑊，關火。
4.倒炸好筍塊在多層廚紙上，吸去多餘油分。
5.中大火燒熱原鑊，下蒜瓣後爆香，夾出棄去，下白糖炒片刻(5)，繼下生抽王及老抽，煮至起泡時(6)即投下所有筍塊(7)，不停鏟動至每塊均沾上醬油(8)，試味，隨各人口味決定是否下鹽，灒下紹酒，加麻油鏟勻上碟。
（原文刊於2008年678期《飲食男女》）
江獻珠
上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。
-----------------------------
免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！
-----------------------------
工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！
-----------------------------
《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多