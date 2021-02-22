自從印傭蘭美發現了大埔街市的有機菜檔，我們便轉吃有機蔬菜了。一天她告訴我見到有機茭筍，問要不要買？我說真好。但可惜不夠食譜所需，所以有30%是非有機的，正好比較一下。有機的質感較結實，味也較鮮甜，正是最怕貨比貨了。

材料：

茭筍 10枝

油 2杯

大孖牌手𢳂生抽王 2湯匙

老抽 半茶匙

白糖 1湯匙

蒜 2瓣，拍扁

鹽 少許

麻油 1茶匙

紹酒 2茶匙

準備：

茭筍剝去綠色外皮(1)，刨去厚衣，切滾刀塊(2)，留用。

乾燒法：

1.置中式鑊於大火上，鑊熱時下油2杯，改油溫為中大火，燒至油面略起輕煙時便是夠熱。

2.分茭筍為兩半，先將一半投下熱油內(3)，不停鏟動，至茭筍塊呈現微黃，外皮起皺(4)，便鏟出至炸篱內瀝油。

3.將油重行加熱至先前之溫度，加入餘下一半茭筍塊，如前法不停鏟動至筍塊色呈微黃，便連油倒在炸篱內瀝油，留油約1湯匙在鑊，關火。

4.倒炸好筍塊在多層廚紙上，吸去多餘油分。

5.中大火燒熱原鑊，下蒜瓣後爆香，夾出棄去，下白糖炒片刻(5)，繼下生抽王及老抽，煮至起泡時(6)即投下所有筍塊(7)，不停鏟動至每塊均沾上醬油(8)，試味，隨各人口味決定是否下鹽，灒下紹酒，加麻油鏟勻上碟。

（原文刊於2008年678期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android