工欲善其事，必先利其器。其器，可以是極其好用的工具，也可以是支持信念的一道護身符。不同行業，不同人物，都有自己的私心信物，可堪參考，可堪細讀。

黎林鑫（Vincent）是麵包烘焙師，曾參與新加坡的「Singapore Bake-A-Star Championship」，並憑藉法國長棍包而獲得季軍。他自幼喜歡吃港式麵包，特別是提子麥包及芝麻包，被當中沉穩而深邃的小麥香吸引，因而讓他在中學畢業後隨即踏上麵包師之路。為了追尋做天然麵包的法門，他更曾隻身遠赴日本、台灣等地學藝。

無論是港式、日式，抑或是法式麵包，他認為當中都有耐人尋味的魅力。現時他的自家麵包店「享樂烘焙」，每天便即日製作共八十多款的天然麵包及糕點。「十多年前入行，做手工麵包的店家確實不多，因為材料成本高，麵包售價也會相對較高，怕客人未必願意接受。不過經過業界有心人的耐心推廣，近年已有越來越多客人認同我們的理念。」好包有好報。且看這位為堅持自己信念的麵包師，有哪十件好物分享。

一.天然酵母

天然酵母是手工麵包的靈魂。它能成就麵包的迷人香氣及鬆軟口感，然而其生命卻非常脆弱，因此Vincent每天早上一定會親手餵一點麵粉和水，以防酵母「餓死」，即使十號風球，都要冒險回店餵酵母。他更因應麵包的品種，而培養出不同的天然酵母。

二.鴨嘴帽

帽子能防止毛髮掉進麵糰。這是Vincent入行初期從日本師傅身上學習到的小細節。現時在開展一天工作之前，他都例必戴上鴨嘴帽，同時顯出講求衞生、追求品質的決心。

三.白色長袖制服

或者大家會狐疑，餅房那麼熱，怎麼穿長袖衣服？事實是長袖制服能保護麵包師傅的前臂，減少被高溫焗爐和出爐麵包燙傷的機會。以前Vincent常因怕熱而穿短袖衫，結果傷痕纍纍。

四.麵包早餐

Vincent自小喜歡吃港式麵包作早餐，尤其是充滿麵粉香氣的款式，如提子麥包和芝麻條。這也是讓他後來決意當上麵包師的原因。現在他仍然有以麵包當早餐的習慣，但已改為吃店舖的麵包，同時順便檢查同事的麵包水準。

五.日本鳥越及大陽麵粉

Vincent一直認為，香港人偏好口感較鬆軟的麵包，因此他特意挑選日本鳥越及大陽高筋麵粉做麵包。這兩款麵粉均以石臼全粒研磨，不但天然的小麥氣息濃厚，出品也非常幼細，能輕易提升麵包的鬆軟度。

六.Yamada及Tanita精密電子磅

市面上很多電子磅以2克、5克及10克計算。不過手工麵包講求精準，因此他特意選用能精準顯示每1克的日本Yamada及Tanita電子磅，量度麵粉、糖等食材，也好讓他收集數據，調控出品。

七.法包弧形割紋刀

平常的割紋刀手柄較粗身，讓麵包師不易感受麵糰質感，劃出的紋理也許會深淺不一。這一把由恩師野上智寬相贈的訂製割紋刀，手柄做得很輕巧，能助他利落𠝹出深淺自然的法包紋理，焗起爆開時自然是好看。

八.日本製馬毛蛋掃

數年前到東京旅行、行逛道具街時的戰利品。馬毛掃的優點是耐用，不易甩毛，上蛋漿的效果也細緻均勻。現在他會用來為招牌法式牛角包上色。

九.啞鈴

麵包師是體力勞動的職業，不時需要搬材料、搓麵粉等。年輕時Vincent就曾因不夠力氣而被老闆嫌棄。此後Vincent會利用午餐時間健身，舉舉啞鈴，強化自己的背部肌肉，讓工作更得心應手。

十.野上智寬烘焙書

進修是一輩子的課業。Vincent平時會看大師撰寫的食譜書增值。最近他在研讀《野上智寬的麵包全圖解》。這是一本進階烘焙書，不但介紹一些常見麵包如法包、日式紅豆包等基礎做法，同時也寫下深入分析，啟發他寫出更好的食譜，從中找到突破。

記者：王海鑫

攝影：雷禮康、陳可峰

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