每到農歷新年，總要找個舒適的地方跟家人歎一盅兩件。這天來到尖沙嘴古蹟內的中菜館吃點心。這店於大半年前開業，裝潢古色古香。座位不太多，就算滿座也不怕嘈吵。餐牌由來自澳門米芝蓮一星永利軒的陳其白主理，由點心到大江南北的菜餚都有。午市供應的點心大約二三十款，除了傳統也有新派口味。收費高昂，一客點心平均六七十元起，價錢拍得上五星級酒店。

服務效率高，點心即叫即蒸，上桌時熱辣辣。吃得出師傅的功夫紮實，或蒸或炸或焗都做得有水準。蝦餃晶瑩剔透，爽口鮮甜。燒賣皮薄，餡料有彈性。芋角外層鬆化，芋蓉綿滑。紫薯雞粒角，配搭有驚喜。用紫薯做咸水角，外形飽滿，口感煙韌。餡料有雞肉、雞髀菇和冬菇，爽脆又香口。春風得意米網腸，皮又薄又軟滑，春卷鬆脆，難得豉油不會太甜，還吃到蝦肉的鮮味。雪山叉燒包，焗得香脆，叉燒餡調味恰當。

招牌的御膳炒飯香噴噴，一上來已經聞到鑊氣，色澤均勻，配料豐富，既有蝦肉，亦有帶子、蟹子和蛋絲。飯粒乾爽而不會油膩，火候掌握得好。

整體用料新鮮，配搭和味道有新意。惟收費貴，午市人均消費至少三百元，不妨選擇平日兩點半後來歎茶，有8折優惠，抵食得多。

採訪、攝影：《飲食男女》

后園

地址：尖沙嘴廣東道2A號富衛1881公館主樓地下

電話：3988 0188

營業時間：12nn-5pm，6pm-10pm

註：星期一至五2:30pm開始下午茶享8折優惠

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