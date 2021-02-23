要吃即食麵，未必一定要「頹食」，最近在香港也能買到一個台灣品牌新推出的鮑魚麵，竟然包括原隻鮑魚！

友面子推出的極品鮑魚乾貝雞湯 (原隻黃金鮑魚) （$88）內有一包麵和一包湯底，煮法十分簡單，將麵條煮約五分鐘，湯包直接放入滾水翻熱五分鐘，就能完成。湯底選用台灣本地飼養滿一歲公雞和8個月母雞雞骨，配瑤柱煮五小時，濃郁而不油膩。麵條是非油炸的台南關廟細圓麵，口感彈牙，即使擺放了一段時間，麵條都沒有因為吸收了湯汁而變軟腍。主角黃金鮑魚是台灣鮮鮑，每隻有湯匙大，也不會過韌過硬，能一口咬開，也很入味。

整體質素和味道都不錯，湯清味濃，麵條爽滑，不過現時很多即食麵都會附送多款配菜，友面子即食賣$88卻只有一隻鮑魚，如果能有多點配料便更好。

採訪、攝影：《飲食男女》

友面子

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