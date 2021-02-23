最近銅鑼灣有一間以音樂作主題的美式餐廳開業，當眼處擺放一部DJ枱，間中會有DJ到場表演，原來老闆兼大廚Jehoash Godwine Lee半生都和音樂拉上關係：「我十四歲開始在Disco工作，另外也有做過餐廳，中間有七年又做了雜誌編輯，專門寫音響、影音內容。」 因此今次開餐廳，自然將半生事業融為一體。

店舖主打美式海鮮、燒烤，都是老闆喜歡吃的菜式，如招牌菜香草牛油煎牙魚（$298/6安士），就用了老闆喜歡的魚種︰「這種魚叫牙魚，比一般黑鱈魚還要高價，但是我喜歡它肉質滑溜又油脂多。」先煎香，再入焗爐低溫烤焗，配上用牛油蒜蓉製成的醬汁，成品皮脆肉嫩 ，魚油甘香鮮味。

香蒜牛油煮蜆（$128）用新鮮沙白蜆，加入白酒、蒜蓉、檸檬汁等煮成，蜆肉肥美飽滿。除了海鮮，烤肉亦出色。燒美國頂級肉眼牛扒($398/10安士)，老闆特意揀選美國Omaha農場的Prime Grade牛扒，調味簡單，牛味濃郁。滋味烤辣雞($128/半隻)用本地雞，先慢煮兩小時，後塗上秘製燒烤醬汁，再放入焗爐烤焗，表面醬汁刻意焗得焦香，切開肉汁豐富，雞肉軟嫩，整體香辣又惹味。食物水準佳，還有好音樂，值得約朋友上門。

採訪、攝影：《飲食男女》

The Musicbox Grill House & Bar

地址：香港銅鑼灣駱克道 459-461 號 The L. Square 八樓

電話：2338 6908

營業時間：11:30am-10pm

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