深水埗一帶平民美食眾多，有些瀨粉、糕點小店都是別處少有。今次要介紹的神秘食物，就出自這間看似茶餐廳，卻隱藏台山家鄉菜如五味鵝飯、風味家蒸三乾飯等香港少有菜式的小店。

家鄉獨有湯圓

雖然小店名不經傳，但由於菜式少有，開業半年來，已有不少鄉里上門，午市非常熱鬧，到底有多少客人吃過今次的神秘食物呢﹖「啊，那道菜是台山僑鄉的地道特產，有蝦、有豬膶，有紫菜等等。」籍貫台山的盧先生吃得津津有味，他笑言店舖開業後，已經常來︰「這道菜出色，只有這裏才有賣。」另一位食客雖然不是台山同鄉，同樣表示非常欣賞。

那到底是什麼呢？開估吧！今次要介紹的神秘食物，是台山家鄉鹹湯圓（$50）︰「鹹湯圓是台山特色菜，湯圓代表團圓，做冬和新年時都會吃。」老闆袁先生是台山人，他指這些鹹湯圓在家鄉很常見，家家户户都會煮，是傳統美食，大人小朋友都喜歡。

人手即叫即搓

香港人習慣吃甜湯圓，其實在台山，鹹湯圓一直都是主流，不過當地人多會自製，餐廳會提供的，更是少見。

好吃的鹹湯圓，必定是即叫即搓，用清水和台山水磨糯米粉混合成粉團，再逐粒搓成如波子大小的鹹湯圓︰「要用一定力度，搓至起筋，韌度會較好，吃起來比較爽彈，不像其他地方一團粉的口感。」湯圓本身無餡，搓好後，就要煮最重要的湯底︰「 鹹湯圓可以用很多種材料，我們選擇一些較大眾化的配料。」先把肉片及蝦米炒香，加入滾水再煮，然後將台山運來的上川島紫菜、台山蝦米，以及新鮮豬膶、鮮蝦、瘦肉、肉片、蘿蔔絲等加入，煮滾約四分鐘即可奉客。

家鄉鹹湯圓如其說是湯圓，其實更像是一碗材料豐富的熱湯，鹹湯圓就取替傳統麵食的角色，每碗約有三十多粒，一定夠飽肚。鹹湯圓外表像日本的白玉團子，都是圓滾滾細細的一粒，吃一鹹湯圓，質感軟腍，同時亦有彈性，湯汁鹹香。湯底材料眾多，喝起來會有紫菜鮮甜，新鮮豬膶吃起來沒有腥味，鮮蝦已經去殼，鮮甜爽口，冬天時吃碗暖乎乎的鹹湯圓，令人很滿足。

採訪、攝影：《飲食男女》

好品

地址：深水埗汝州街184號地舖

電話：2985 8686

營業時間：7am-8pm

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