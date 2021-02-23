花膠乃養顏補品，西方營養學認為花膠蛋白質含量高，含有大量膠原蛋白，有助改善皮膚彈性，對抗皮膚老化，亦可以改善骨骼質量。從中醫的角度，花膠性平味甘，有滋陰養顏、療傷止血、固本培元的作用，最適合體質虛弱者進補，做完手術，孕婦或生產後，都可以吃花膠補身。

不過花膠不可吃太多，身體比較弱，一星期吃一兩次就足夠。一般體質者，一個月吃一兩次。如果你體質比較濕熱，脷苔又厚又白、容易有口氣、腸胃又不佳，就少吃花膠，吃過量會易累痰多。秋冬是適合吃花膠的季節，如果夏天吃，最好加入清熱消暑的食材同煮取平衡。另外，花膠本身已經有很多骨膠原，所以煲湯時就不要再加海參、豬手、阿膠這類滋陰食材，否則會令你胃氣脹、大便不暢。

採訪、攝影：《飲食男女》

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