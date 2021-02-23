識飲識食的蔡瀾，近月回歸幕前，在YouTube開設《蔡瀾花花世界》頻道講飲講食，短片中除了蔡瀾本人外，還有兩位女士陪他周圍搵食。原來她們是其生意拍檔劉絢強的兩位千金：姊姊Shirley與妹妹Queenie。她倆自小已與蔡瀾周圍去飲飲食食，食盡不少名氣食府，不要以為她們只是花瓶，妹妹Queenie原來擅長做手工麵包和甜品，於短片中大騷自己拿手甜品，如杏仁薄脆、法式朱古力撻、貓山王榴槤甜品等，蔡瀾甚至在專欄撰文盛讚「好吃得不得了」。

最近Quennie更在火炭開設自家烘焙麵包店，「本身好喜歡做麵包，與家人分享的感覺好開心。」Queenie十多年前開始跟隨一名師傅學做麵包，原本只是跟家人分享，但自生了兒子後，覺得小朋友需要食一些較健康的麵包。「加上疫情關係，與很多媽咪級朋友傾偈，大家都很關心出外買麵包的安全及衞生問題，也有報道指坊間麵包含有添加劑，對小朋友身體及成長有影響，機緣巧合下，開了這間麵包店。」她原本幫父親手，在其印刷公司擔任CFO一職，但後來得到蔡瀾的支持，驅使她甘願放棄高薪厚職，「我跟蔡生說想做生意，做一些麵包給客人購買，他聽完好支持，並說：做呀，我支持你，快些去做！」

麵包無添加 生吐司鬆軟可口

麵包店主打無添加歐式麵包，絕不加入麵包店常用的乳化劑、防腐劑、抗氧化劑等麵包添加劑。招牌作鯷魚鹽可頌（$48 / 4個），用上意大利鯷魚，Queenie說：「蔡生原本建議用鰻魚來配搭可頌，我後來改用帶鹹味的鯷魚，效果幾好。鯷魚鹽可頌翻熱後，麵包底夠脆，外皮煙韌，裏面軟熟，鯷魚的鹹香味又帶回甘，意外地好受客人歡迎。」現時在香港甚有人氣的生吐司（$50 / 個），Queenie也有製作。用料講究，用上日本麵粉、日本北海道高濃度牛乳、無激素雞蛋製作。撕開生吐司，拉絲效果明顯，充滿濃郁奶香、鬆軟可口。至於蔡瀾大讚「會令人吃上癮」的椰子薄脆（$128 / 24塊），採用菲律賓100%天然原汁椰蓉製作，椰香濃縮，每一口都是椰絲。麵包店提供「即訂即做即送」服務，Queenie即日接到order，會隨即備料、搓粉糰、焗製，再即日安排送貨，務求顧客享用到真正新鮮出爐的麵包。

從蔡瀾身上學到處世之道

Queenie跟着蔡瀾遊山玩水多年，從他身上學到待人處世之道， 「第一，他很守時；第二，他應承別人的事一定會做到。以他這麼多年的人生經歷及學識，至今仍是如此處事，我好佩服。而且蔡生非常勤力，我們做後輩的也不敢怠慢，要跟着他的腳步，才可成長得夠快。」因此Queenie不斷研發新產品，如肉桂卷、黑糖方包、合桃方包等。

由零到有，Queenie坦言開麵包店很辛苦，犧牲了與5歲兒子Quintin的相處時間，但令她感受到很多愛，如丈夫Johnny便是她最強後盾，為她處理不少公司業務如IT、銷售、運輸等。「家人不懂做麵包，但都好樂意去幫手，如煲湯給我喝讓我充電，也替我照顧兒子，他們都好緊張我會否很辛苦，創業這件事令我得着好多。」

採訪、攝影：《飲食男女》

bread secret bakery

地址：火炭坳背灣街14-24號金豪工業大廈第一期6樓Q室

電話：5612 5381

營業時間︰ 9am-7pm，星期日休息

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