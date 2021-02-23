一連四集為大家示範鮑參翅肚，大家有冇跟住整？根據觀看記錄數字，目前來講最受歡迎的是花膠，我相信是因為大家以為花膠很難搞，好難整得好食，結果跟我的方法做發覺原來咁容易又咁好味，我都收到不少讀者的留言讚賞。

今次為大家示範這四種食材，最麻煩最難搞的是海參。南非野生海參我都是第一次食，我阿媽留低的都是刺參。因為海參不是我們的最愛，而且我又嫌麻煩，所以一直儲存在乾燥箱。本來想用全科做示範，剛剛遇着啱啱有朋友極力推薦他朋友做代理的南非野生海參。我這個朋友本身很喜歡食亦捨得食，價錢比日本貨平一截，但質量非常好，既然佢咁講，我當然買來試。結果發頭真的很好，原本乾身的時候只有我的手指般大，結果發起後大大話話冇10倍都有8倍，而且非常厚身有肉。如果大家有機會見到的話，不妨買來試試，據講對肝臟非常有益，尤其是對有腫瘤的更加有療效。究竟是否屬實，大家不妨向相熟的中醫查詢一下。對我來講，就是美食一度咁簡單。

有朋友講過海參可以煮糖水，但我總是覺得怪怪的，還是紅燒炆海參最啱我心水。我教大家做的高湯大家有冇跟住做？我上次煮了一大鍋，不過炆了青邊鮑之後已經用完了。如果沒有高湯，我最近用過一個做茄汁非常出名的品牌雞湯，寫明無添加純天然，沒想到味道非常鮮甜，沒有時間煮高湯的話，都不失為一個好的代替品。

不過要提一提大家，因為今次我示範的是野生海參，質地比較硬身，如果用的是禿參或其他種類的海參，浸發時間不需要那麼長，薑葱汆水之後毋須再浸過夜可以馬上清洗備用，煮的時間亦要因應調整。

喜歡食軟熟一點的就煮長一點時間，我個人就喜歡還有一些咬口的。不過整海參，真係冇short cut冇得心急，強烈建議大家一次過炆多一點然後包好放冰櫃儲存，咁就隨時都有得食啦！

材料：

南非野生海參4條

高湯1碗

薑葱適量

糖適量

蠔油1小碗

老抽1小碗

紹興酒1小碗

做法：

1.海參要先泡凍水直至變軟，需時數天，每日要換水幾次

2.海參用鉸剪剪開，除去內臟，要徹底去除肚內泥沙纖維，再浸凍水過夜

3.燒滾水加入薑葱、紹興酒，放入海參滾起之後熄火焗

4.取出海參洗乾淨，瀝乾水備用

5.燒熱鑊加油加薑片爆香

6.有時間可以炒糖色

7.放入高湯，加入海參

8.加蠔油、紹興酒、老抽調味調色

9.海參煮至喜愛的軟熟程度

10.取出放入盤中，汁液如果太多的話，可以加熱收乾淋上

示範：Son姐

攝影：關永浩、魯雋華

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