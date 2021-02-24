城中一向多高級日本餐廳，香港文華東方酒店廿五樓的Pierre及酒吧關門後，最近就開了新派居酒屋The Aubrey，以大量油畫作佈置，窗外更是維港景色，很有在外國到訪日式居酒屋的感覺，空間感十足。

分成餐廳及酒吧兩部份，較特別是一共有三個酒吧區，特設有Omakase雞尾酒吧區，將來禁令解封後，客人就可以慢慢享受雞尾酒。

食物由日籍廚師Yukihito Tomiyama主理，他擁有超過廿五年經驗，以往工作的餐廳曾經榮獲米芝蓮一星，手藝有保證。雖然以居酒屋為定位，菜單卻頗為齊全，有江戶前風格的壽司，江戶前壽司 ($688)共六款，壽司飯加入赤醋，微酸清爽，魚生食材來自世界名地，吞拿魚來自青森，左口魚來自茨城，還有阿拉斯加的三文魚，再各自經過大廚處理，或煙燻或熟成，壽司大小均一，造型優美，入口鬆軟有度。其他菜式都是居酒屋風格，銀雪魚西京燒 ($418)先把銀雪魚以日本麵豉醃製兩天，然後再拿去燒，成品皮脆肉嫩，鹹香又惹味，另外還有海苔沙律($108)、日式鮮帶子啫喱($138)。

食物賣相精緻，環境舒適，價錢自然不得了，是適合大時大節的慶祝去處。

The Aubrey

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

電話：2825 4001

營業時間：從缺

採訪、攝影：《飲食男女》

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