上集《食勻18區》，庶民食家梁家權帶隊入大埔，拜訪名廚吳永皓的中菜館，今集就由李錦聯到尖沙嘴棉登徑一間居酒屋覓食。門面甚有京都小木屋感覺，大門特意設計得十分矮小，這道門名為「木戶」，是日本古代小型劇場常見的小木門。李錦聯穿過這道小木門之後，別有洞天，L形設計的座位，圍着開放式廚房，廚房細小卻設置一個炭火烤爐，日式居酒屋味道濃厚，連李錦聯也讚嘆不已。

時令冬筍刺身 集清爽甜一身

老闆Eric是香港多間知名餐廳的負責人，與李錦聯已認識了一段時間。二人碰面後，當然舉杯暢飲。今次二人品嚐農口尚彥研究所出品，精米步合55%的純米吟釀，以低溫釀造，帶有輕微果香，特別適合配搭串燒及肉食。先來一道前菜，是時令的冬筍刺身，冬筍工整的放在長玻璃碟上，賣相精緻。李錦聯坦言從未吃過這菜式，喝一口清酒後便急不及待試食，他用三個字去形容：「清、爽、甜！」他認為筍是一種較難處理的食材，要帶少許筍自然的澀味，但又不能太多，因此他對此道菜讚不絕口。

接着要試的是這間居酒屋的招牌菜，Eric指他很幸運，他說：「讓我遇到大廚木村潤一郎先生。」木村先生的父親是九州宮崎知名食府「Ogura」的創辦人，早於1956年，他便創作了南蠻雞這道風靡全日本的菜式，如今木村先生把這個家傳食譜帶來香港，並希望在這居酒屋發揚光大。雞肉先炸至六、七成熟，然後放涼兩分鐘，再放油鍋炸多一會，保存肉汁。最後加上秘製醬汁和自製他他醬。外脆內嫩，充滿豐富肉汁，李錦聯說：「這雞肉很有質感，吃到一種鬆軟的感覺。」

炭火燒鳥料理 用太和妃子雞

一系列炭火燒鳥料理是這裏的招牌菜，Eric隨即端上一道炭火煙燻雞，傳來一陣炭香。李錦聯笑說賣相似田雞，他認為雞肉嫩滑，中間還帶有軟骨，甚有口感，佐酒一流。Eric補充道：「木村先生也十分刁鑽，他今次就用上了雞頸肉。」李錦聯隨即爆肚，「這就叫揸頸就命。」所有燒鳥料理用上太和妃子雞，肉質緊緻，而且有一種特有的甜美，之後還吃了雞心、雞肝、雞翅等炭火串燒，令李錦聯回味無窮，Eric笑言：「炭火料理全部由木村先生親自烹調，如果當天他放假，我建議你不要來。」

另一道菜式，賣相像大阪燒，實則以山芋、海鮮、雞蛋等製作的鐵板燒菜式。略有醉意的李錦聯，得悉菜式用上山芋製作時，便甚有感受地說：「山芋，我知道有一個秘密，就是對男人身體很好。」Eric更笑說會在家中存放山芋，他說：「山芋可以放三個月也不會壞，很持久。」最後二人繼續再喝，互相交流男人經。

採訪、攝影：《飲食男女》

木戶

地址：尖沙嘴棉登徑8號地下G12-13號舖

電話：2104 6855

營業時間：星期二至日12nn-2:30pm，星期二至四 6pm-11pm，星期五至六 6pm-12mn，星期日 6pm-11pm

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