前年中爆發的社會運動，改變不少人生活，其中包括前救護員林先生：「我本來是做救護員，前年七月廿一日，剛好是我當值，我也知道發生甚麼事。那天之後我便辭職，離開政府部門，嘗試自己開餐廳。」粉嶺聯和墟的良之味室，便是他經營的第二間餐廳。

不論是內部裝潢和餐廳名字，良之冰室的政治立場都十分鮮明，他表示：「因為這一區比較少黃店，所以選擇了這區。今年看到大家的熱誠越來越少，所以想開餐廳鼓勵大家不要放棄。」雖然餐廳稱作冰室，但是除了茶餐廳菜式，例如沙嗲牛肉麵早餐($35)或口水雞飯($58)，餐牌上還有四川小菜、水煮魚、雞煲、烤魚到大牌檔的菜式以至潮式打冷食物，是區內較少有的多元化餐廳。

重慶麻辣烤魚($168起)跟隨重慶四川的做法，不過是減油版本，辣汁偏重口味，配料很多又很吸汁，魚肉口感彈牙。重慶麻辣雞煲($256)採用了三黃雞，加上師傅自己調配的辣椒膽，麻辣感平衡，十分入味。黃金鮮魷($82)是邪惡之選，鮮魷魚用了五顆鹹蛋黃去炒，每條魷魚都被蛋黃漿平均包裹着。客人還可以自己帶海鮮上門去煮，不是純粹只有立場的餐廳。

採訪、攝影：《飲食男女》

良之冰室

地址： 粉嶺聯和墟和豐街37-43A號新景樓地下B及C號舖

電話： 2513 5088

營業時間：6am-10:30pm

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