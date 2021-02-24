每年各酒店都會舉行展覽及開放日，供有意擺酒的準新人參觀。在疫情逐漸好轉下，尖東帝苑酒店將於2021年2月28日及3月1日舉辦一連兩日的開放日，所有人都可以免費參加，現場會有專人帶領參觀，介紹客房、泳池、水療、健身設施以及餐廳，今年還有廚師在宴會廳即場示範製作招牌蝴蝶酥，每天各有兩場，每位客人更可獲贈一份蝴蝶酥作紀念品(每場只限十五人參加)，有興趣又有空的人士不妨留意。

開放日詳情：

日期：2月28日及3月1日

時間：2月28日12nn-6pm，3月1日10am-6pm

電話：2733 2880 或 9389 8854 (WhatsApp)

帝苑酒店

地址︰九龍尖沙嘴東部麼地道69號

電話：2721 5215

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