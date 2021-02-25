如果經過尖沙嘴金巴利道，不難發現有間餐廳雖然位於當眼處，多年來卻始終重門深鎖，以往亦不太有香港人提起。這間名為Nomads的餐廳，是香港最早開業並生存至今的蒙古菜餐廳，扎根香港已超過廿年。

原來餐廳於三年前已易手，新任負責人Sharman表示Nomads以前做外國遊客生意為主，他因為喜歡這間餐廳，三年前跟生意夥伴接手：「Nomads這間餐廳已經有廿年歷史，餐廳裝潢是一模一樣的。接手時，餐廳亦保留了以往自助餐模式。」

相信不是人人都曾往蒙古旅行，到底Nomads吃甚麼菜式呢？其實它是一間蒙古燒烤自助餐廳，最大賣點就是客人挑選不同部位的牛肉、羊肉、素菜、白飯以至薄餅後，再交由廚師即場烹調，重點是超過五十款調味料﹗剛開業時就以傳統蒙古汁、椰奶等為主，後來越加越多，咖喱、冬陰汁、檸檬汁、新鮮菠蘿、辣椒甚至連蠔油也是選項，客人可以選擇單一調味，或混合炒製不同食材，即叫即炒，入口熱辣辣。

蒙古人是否真的喜歡混合不同醬汁，再用鐵鑊炒香﹖坦白說即使未去過蒙古，大家都心中有數。但廿多年前，Nomads的創作風格卻大受歡迎，而且全店都以蒙古為主題，牆壁掛滿羊角、羊頭骨、羊皮等蒙古風擺設，座位亦鋪滿白雪雪毛茸茸的座墊，即使廿多年後看上去，仍然充滿打卡元素。

可惜去年疫情蔓延，遊客絕迹，令Sharman和拍檔被逼新的構思，改動了二十年來的經營模式：「去年初我投放多了時間在餐廳，發現很多客人覺得只有自助餐，他們會問會否有多點羊肉菜式。」而他們研究後，亦認為餐廳以蒙古為主題，很適合推廣羊肉菜式，所以去年中開始推出。

現在客人仍然可以選擇享用全自助餐(午市：$118-$148/晚市：$258)，或點一個主菜和享用半自助餐。全自助餐包括了沙律吧、冷盤，晚市會更豐富，增加提供幾款海鮮。另外還有烤羊肉跟雞肉等熱葷。

新增添的主菜餐牌，便可享用一款主菜跟任食沙律吧。主要是羊肉選擇，新西蘭羊膝手抓羊($208)適合羊肉愛好者。新西蘭羊膝先經慢火煮三個小時，再放到香料鍋中浸泡兩個小時，這個做法能品嚐羊肉的原汁原味，而且肉質滑嫩。喜歡重口味，也有用甜辣醬醃過的蒙古甜辣醬新西蘭羊T骨扒($198)。賣相最吸引，首推蒙古火焰烤肉串燒($178)，可以選擇牛臉頰或羊肉，先用了香料醬汁腌兩天，再用慢火烤，烤完帶獨特香料味，而且有膠質口感。

現在正進行優惠，即日至三月三十一日可享買一送一，所以就算平日午市也幾乎滿場，用餐前最好先預先訂位。

採訪、攝影：《飲食男女》

Nomads

地址：尖沙嘴金巴利道53-59號地下A室

電話：2722 0733

營業時間：12nn-10pm

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