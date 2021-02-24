天氣雖然回暖，但打邊爐和煲仔飯，依然是不少香港人的心水之選。香港有不少煲仔飯名店，不過疫情反覆，加上堂食又要用「安心出行」，看來外賣煲仔飯的生意繼續有得做。香港三間知名連鎖快餐店，也可以外賣煲仔飯，以原個瓦煲奉上。今次請來米芝蓮星級食府名人坊高級粵菜的行政總廚鄭錦富，盲試三間快餐店的外賣臘味滑雞飯，看看到底哪一間最出色。

以煲、配料及飯焦三方面作評分標準，每項最高5分，總分15分。鄭錦富指外賣煲仔飯的煲最重要完整，不能有破爛，能保溫，讓進食時亦能保持熱辣的溫度。配料方面，臘味滑雞飯的臘味要清香，沒有餲味；雞要新鮮，不能有雪藏味，亦不應過熟；至於飯焦，要金黃不帶黑。公平起見，記者在同一時間下單，然後取貨予鄭錦富試食。

大家樂 雞肉滑臘腸香

首先試食大家樂的臘腸花菇滑雞煲仔飯。煲身大而闊口，夠新淨，讓煲飯時火勢比較均勻，不用轉煲亦能讓整煲飯都燒得夠平均，而且食用時食材亦夠熱，夠保溫；雞肉滑身，臘腸帶香，口感適中；飯焦金黃，不過有些邊位略燒得焦了一點，但口感不錯。(12/15分)

大快活 煲邊崩又黑

然後是大快活的出品。砂煲保溫程度尚好，煲身較高而煲口較窄，因此製作時，很容易把底部燒焦。煲邊較黑外，而手柄亦崩裂，有機會被割傷，要扣分；配料方面，雞肉吃得出來是雪藏雞，鮮味欠奉，質感很嚡，臘腸亦帶香。飯焦燒得較焦，難以進食。(8/15分)

MX 飯焦金黃但油多

最後是MX的惹味臘味滑雞煲仔飯。砂煲形狀適中，潔淨度及保溫度亦不錯；配料方面，雞醃得不錯，顏色較鮮，口感亦算嫩，不過臘味卻切碎後壓成餅，毫無香味。飯焦雖然金黃，但燒的時間明顯不足，不夠焦香，而且加了大量的葱及葱油，令米飯多了葱油味及油分，影響了整體味道。(10.5/15分)

結果，大家樂憑着砂煲夠新淨又保溫，雞肉滑而臘味夠香，飯底金黃的臘腸花菇滑雞煲仔飯($50、外賣煲+$10)，打低其餘對手，成為冠軍。

採訪、攝影：《飲食男女》

大家樂

臘腸花菇滑雞煲仔飯

價錢：$50(外賣煲+$10)

大快活

臘腸冬菇滑雞煲仔飯

價錢：$53(外賣煲+$6)

MX

惹味臘味滑雞煲仔飯

價錢：$57(外賣煲+$10)

場地提供：蓉玥

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