都市人生活忙碌，有時想喝碗湯滋潤一下也不容易，煲湯工夫多又花時間。荃灣這間新店主打無味精的燉湯，開店不久已經有不少回頭客，每天都賣近100盅燉湯。

老闆Simon雖然年紀輕輕，但是已經有10多年酒店餐飲經驗，煲湯也有心得。「好喝的湯，通常要肉味香濃，不可以太鹹，否則會遮蓋了鮮味。」湯要有鮮味，最重要是湯膽。「我們的湯用雞和豬熬製至少6小時，才可以做湯底熬湯。」Simon每天買新鮮材料，一大清早就開始熬湯，用上20隻雞和20kg的豬肉，熬出來鮮味十足。

最受歡迎的湯款是鮑魚花膠螺片燉雞湯，足料，雞味濃郁。店舖也有售一系列的藥膳燉湯，例如天麻川芎白芷燉魚頭湯，味道甘甜，散發陣陣藥材香，有驅寒止頭痛功效，暖胃補身。所有燉湯加$15還可以配飯和一碟菜，化算。

除了燉湯之外，店舖還售賣不少家常菜。砂鍋花膠雞用雞湯做底，雞肉煲得軟腍鬆化，加上大大片花膠，充滿骨膠原，適合愛美顏的女士們。蠔仔湯飯雖然不是甚麼特別菜式，但勝在蠔仔份量多，蠔身脹卜卜，用魚湯做底，鮮味更突出。即叫即蒸的籠仔飯亦是很多食客的最愛，龍躉魚肉厚，配上金銀蒜，很香口。最後不妨點多款甜品，必吃陳皮燉雪梨，滋潤養肺，想不到$28便可以吃到，實在化算。

採訪、攝影：《飲食男女》

壹盅湯

地址：荃灣曹公坊11-15號德仁樓三期地下3號舖

電話： 90754155

營業時間：星期一至日12nn-10pm

-----------------------------

《飲食男女》現正推出「香港製造禮包」，嚴選12間香港小店優質食品，一律Made in Hong Kong，更包送貨。撐香港好貨，立即按此購買！

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android