AK曾經是一名消防控制隊目，起初因為薪高糧準而投考，每天接聽求助熱線，工作也充實有意義，但隨年月過去，他發現在幫助人的同時，卻迷失了自我，「這份工作對我來說是完整的發展嗎？我心裏有把聲音，有些事你是需要試下的。」在女友支持下，二人決定辭職到外國闖闖，透過working holiday重新找回對生活的熱情。

機緣巧合下，他在澳洲接觸到咖啡師這份工作，全神貫注沖調咖啡的瞬間、和客人談笑風生的下午、逐漸進步的手藝，令他確切感受到生活的意義。「學一門屬於自己的技能令人感到很踏實，因為它會跟你一輩子，別人難以取締。」打工的期間，他體會到咖啡如何將人聯繫於一起，受到客人稱讚、聆聽改善建議，都讓他倍有成功感，更熱愛這工作。

回港後，為了穩定生活，他再次投考公務員，在等待回覆同時，找來一份咖啡師兼職。

「當時社會風氣，甚至家人給我的感覺都是認為做咖啡只是玩票性質，做飲食業人工低又辛苦，所以只好做住part time。」AK回想。在香港這個高壓社會，大學生不是爭相做金融，就是做IT，白領是大眾眼光中的唯一筍工。

但對咖啡的熱情在AK心中未曾熄滅，他參與市集賣咖啡，閱讀書籍進修，也參加比賽磨練手勢。在一次愛樂壓咖啡沖煮比賽中，他獲得冠軍，累積足夠信心後，他決定放手一試，由兼職咖啡師變換成全職，家人起初都會擔心他工作辛苦，「始終飲食業給人的感覺就是服務業，人工低，工時長，大家會覺得不是專業。如果你比較香港和澳洲的咖啡師薪金，當然是澳洲咖啡師人工較高，但並不代表香港咖啡師不專業。」

工作數年，他決定自己開一間主打Gelato的咖啡店，提供他親手沖調的高質咖啡，也有用咖啡做的甜點，例如Affogato，用咖啡配搭自家製Gelato。Gelato同樣是AK得意之作，在開店前他專程赴意學廚三個月，連當地老師也稱讚他的Gelato美味又夠地道。他找來了香港小農合作，將本地木瓜、粟米、番薯等食材變成一杯杯新鮮甜滑的Gelato，希望推廣香港農作同時又能將「本土味」帶給客人。

「做老闆後，我嘗試設立一個新的經營模式，令同事會有更好的薪金和工作環境，讓大眾欣賞這份工作。這些事要自己開店後，轉換身份後，才可以去改善。」例如薪金上的調整、工作上讓他們更專注於咖啡發展，甚至支持他們參加比賽，「咖啡師有較多時間鑽研，泡到一杯好的咖啡，客人自然學會欣賞這個職業。當他們願意多付金錢消費在咖啡上，小店賺錢後又可回饋到咖啡師身上，這就是我最想見到的。」AK笑說。

野草 Weeds Gelato & Coffee

地址：北角和富道21-53號和富薈地庫B50號舖

電話：從缺

記者：杜子兒

攝影：馮逸家

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