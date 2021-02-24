天下無不散之筵席，在今日經濟低迷的香港，有人移民遠走他方，有人被裁員，亦有更多人離開舊公司，期望闖出一番新氣象。當大家離開拼搏多年的公司，是懷念過去的艱辛也好，是謝謝共同作戰多年的同事上司也罷，一件美味的散水餅，已勝過千言萬語。

搜羅十二間各有特色又適合做散水餅的小店，有的是人氣黃店；有的提供獨立包裝，毋須用上刀叉紙碟；有的直送上門，不用自己last day當日撲去取貨。價錢豐儉由人。吃過這件餅，把味道記於心中，留下瀟灑背影，他朝一日，江湖再見。

1.老陳餅店

地址：元朗西菁街2號興旺樓1D地舖

電話：6893 6822(Whatsapp)

營業時間：星期一休息，星期二至日及公眾假期 12nn-8:30pm

註：件裝蛋糕$15/件，於上環Orange Dish或美孚日嚐時光取貨，價錢為$20/件，最低消費$95，室溫可放一日，雪櫃為三至四日

戚風蛋糕看似單調，元朗前年尾開業的老陳餅店卻獨沽一味，只賣此物，但因出品好，人氣極盛，試業期間已日賣八十個，之後人氣始終不衰，是新晉的元朗區名物。

老陳餅店老闆有七年廚師經驗，起初任職法國餐廳，之後主攻甜品，賣散水餅及生日蛋糕，亦開辦甜品製作課程，但始終鍾情戚風蛋糕，因它能表現蛋糕應有的特點、軟熟、濕度、結構以及蛋香。

戚風蛋糕每日鮮製，焗好後倒扣放涼。提供五至六款口味，包括芝麻、伯爵茶、朱古力、抹茶、香蕉及柚子等，不時加減，味道清新，質感鬆軟，而且甜度不高，入口討好。可選原個或件裝，而所有件裝都有獨立包裝，乾淨衞生。最抵讚是價錢不貴， $15/件，須知現時大部份連鎖餅店，每件西餅也要十多元了。

2.低調高手大街小食

地址：筲箕灣東大街76A號B3號舖地下

電話：6601 5300

營業時間：12nn-10pm

註：價錢須面議

開業十年，被視為全港最好吃雞蛋仔三甲之一，每日下班時間、假日，恆常有十多人排隊。

雞蛋仔及格仔餅都出色，雞蛋仔外層香脆，咬下咔嚓一聲，蛋香鮮明悠長，格仔餅牛油香味濃郁，外脆內鬆軟，不死實。美味全因貨真價實，粉漿用湖北大號雞蛋，蛋黄大而香濃。其次完全不下發粉，免影響蛋香；麵粉亦篩過，格外幼細，再下牛油提香增脆。烤烘時間仔細計算過，每底視乎天氣，烘十至至十二分鐘，確保香脆不燶。

去年十月開始，新增散水餅服務，店家特別訂製紙盒，每個獨立包裝，所有口味的格仔餅及雞蛋仔都可以直送上門。格仔餅細心地把牛油、砂糖、練奶分別盛放，客人用微波爐或焗爐回暖後，再分別淋上，十分貼心。

3.Bakerie.C

地址：觀塘興業街14號永興工業大廈6樓C9A室

電話：6697 3403(WhatsApp)

營業時間：星期一至五12:30pm-7pm，星期六1pm-4pm，星期日休息

訂購網址：https://bit.ly/3sr1QLN

註：只供訂購，不設現貨，三天前預訂，每件價錢為$33-$42

開業數年的Bakerie.C，曾是IG散水餅的熱門選擇，前年在觀塘開實體店，招牌是十款法式撻。

90後老闆娘過往從事科研工作，遇到事業瓶頸後辭工，到台灣修讀糕餅烘焙班半年，課餘就去Café品嚐甜點，課程完結回港後，她用了半年時間，研究出她滿意的混和麵粉、牛油、糖和雞蛋的比例，做出完美撻皮，薄而均勻，香脆鬆化，富牛油香。

提供6.5厘米及14厘米直徑的兩種大小，前者適合當散水餅。現有十款口味，傳統款式有檸檬芝士撻The Moon，忌廉芝士鋪上鮮檸檬汁煮成的檸檬餡，面層是火炙意式蛋白霜，酸甜清新。焦糖抹茶撻一抹用丸久小山園若竹抹茶粉，加比利時白朱古力製成軟心內餡，配海鹽焦糖醬，茶濃甘中帶甜還有多款創作口味，如港式口味的煉奶花生慕絲撻三點三，以茶餐廳為概念，煉奶加上麻糬和花生醬慕絲。花生香濃不膩，麻糬軟糯煙韌。黑芝麻慕絲撻黑點子與前者相似，將花生醬換成黑芝麻醬，加上Q軟麻糬，有如芝麻湯圓。價錢略貴，但口味好，賣相亦佳。

4.Grandma’s Scone

Instagram: https://bit.ly/2ZIJUQL

地址：九龍灣臨興街21號美羅中心二期20樓2028室（只限預訂）

電話：9312 4114

註：每個鬆餅約$25-30，工場取貨須8個起，三至五天前訂貨，滿$1,000免費送貨

英式鬆餅(Scone)是英式下午茶的代表，不過一般只有原味和提子乾兩款。由藍帶甜品師開的網店Grandma’s Scone，就賣十種原創口味的英式鬆餅，除了原味楓糖，還有焙茶麻糬、海鹽焦糖朱古力、冧酒提子、土鳳梨等。

80後店主於六年前，到英國讀藍帶學院甜品課程。畢業回港後曾在酒店和餐廳當甜品師累積經驗，製作鬆餅有自己一套，用法國麵粉、法國牛油、糖和發粉，還會加入日本白脫牛奶(Buttermilk)，令鬆餅保持更多水分、焗得更挺。中間濕潤，表面脆身。不加雞蛋，突出本身牛油和麵粉味。

原味楓糖微甜帶麵粉香，翻熱後外層輕脆，中心鬆軟。焙茶麻糬最受歡迎，用日本焙茶粉製成鬆餅體，濃郁香醇。內藏麻糬煙韌輕甜，平衡焙茶甘苦。海鹽焦糖朱古力使用西班牙朱古力粉，香濃帶甘。表面淋自家煮焦糖醬和海鹽，味道豐富。可加配英國Clotted Cream和自製士多啤梨大黃果醬，果醬天然微甜，粒粒果籽更添口感。

價錢不算貴，口味亦特別，可於室溫放置兩天，或雪櫃放七天。不過吃用前要用焗爐或氣炸鍋回溫，假如公司沒有這些設備，可能較不便了。

5.咕咕洛夫甜品

網址：https://bit.ly/3bDY5w5

地址：柴灣祥利街國貿中心1306室

電話：6126 8899(WhatsApp)

營業時間：星期一至六11am-6:30pm，星期日休息

註：蛋糕$34/件，六十件蛋糕以下，設人手送貨服務，六十件以上則需要代叫貨車送貨

咕咕洛夫是法國、德國和奧地利等地都有的甜品，造型像一個小皇冠，店主見香港缺乏類似甜品，自製來賣，因大小剛好，成為散水餅熱門選擇。

每個6.5厘米大的牛油蛋糕，中間挖空，放店主自製的軟滑忌廉(雲呢拿、朱古力及綠茶)，表面放一粒輕脆煙韌的低甜迷你馬卡龍。

一共九款口味，包括雲呢拿提子、朱古力、熱情果、檸檬等，店主全用上法國牛油、法國朱古力、韓國黑糖、日本黑芝麻等優質食材，如熱情果就用新熱情果泥製成蛋糕後，再浸酸甜清新的熱情果汁。顏色繽紛，口味多變，不過甜過膩。

6.荳子集團

網址：https://shop.beansgroup.hk/

電話：5223 0146(WhatsApp)

註：$304/盒(全線分店自取)，$380/盒(送貨)，提早三天訂貨

近年散水餅成為不少餅店餐廳的戰場，其中四年前謝曬皮與Beans合作推出的散水餅最為落本，分成元祖暗黑版及彩色祝願版，前者最具玩味，盒子表面寫有「今夕吾軀歸故土 他朝君體也相同」，充滿黑色幽默，後者畫風顏色都獨特，非常搶眼。

盒子有兩個版本，散水餅就可選Cupcake或撻，一盒十二件，Cupcake有藍莓、抹茶、士多啤梨及蘋果四款口味，撻就是朱古力、抹茶、雜莓及檸檬四款口味，味道清新不太甜膩。

不論是Cupcake或撻，每個口味都插有角色牌子，寫上「我捨不得你夜夜夜」「勿摸活家禽」等語句。價錢的確貴，但可以直送上門，店舖分店亦遍佈多區，自取亦容易，想派有新意的散水餅，可以考慮。

7. Lamlam脷

地址：旺角彌敦道691-697號永如大廈3樓697室

電話：6211 7531(WhastApp)

營業時間：星期二至日12nn-8pm (逢星期一休息)

註：兩至三星期前訂貨，最少六件起，每件$35

提到千層蛋糕，除了紐約名牌，lamlam脷亦是無人不曉，可謂香港千層蛋糕始祖，店主雖然年只有廿二歲，但七年前已創業，經驗老到。

每件千層蛋糕都有廿層餅皮，全以中火煎好，乾身不易爛，而且薄得來不是脆卜卜的那種，保持少許濕潤，火候控制得宜。口味多，抹茶、流心朱古力、流心伯爵茶、焦糖、牛乳曲奇、美綠脆脆、香芋牛乳、焦糖、咖啡、百香果等等，最有名是流心千層，以抹茶流心千層最為受歡迎，選用宇治抹茶粉 、小山圓抹茶粉，加上白朱古力和奶製成流心醬，在蛋糕中間留一個位，把醬倒下去，做出流心效果。配搭兩款抹茶粉後，味道平衡，不會偏苦。出品好，價錢比過江龍便宜超過一半，極受歡迎，訂購件裝散水餅須提早兩至三星期訂貨。

8.王孖記果子

地址：荔枝角青山道475A號地下A舖

電話：5592 9088

營業時間：星期一至五10am-5pm；星期六日及公眾假期休息

註：糯米糍$20/盒，每盒有兩至三個，獨立包裝收費須面議

開業七年，本是生果檔，但曾經學中廚的老闆眼見賣水果賺不了錢，眼見六年前全港爆紅芒果糯米糍，老婆又喜歡吃，於是自行試做，其後推出市場，大受街坊歡迎。老闆在糯米糍外皮加入北海道3.6牛奶，每天新鮮搓皮、蒸皮，再包着半個菲律賓呂宋芒果肉，做出來的糯米糍煙韌香甜，帶有奶香，加上鮮甜芒果肉，當年每日限量三百個仍日日沽清。

除了原味芒果糯米糍，小店還出名多花款，隨時令而選用不同生果，如水蜜桃、蜜瓜等；又在糯米糍粉內加入綠茶、益力多、朱古力等，做成不同口味的芒果糯米糍，充滿新鮮感。

9. Pound & Roll

地址：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館B1樓B104舖

電話：3618 4683

營業時間：12nn-10pm

註：每件Pound Cake $28

去年尖沙嘴開業的西餐廳，佈置骨子，招牌是瑞士卷及磅蛋糕，每件瑞士卷賣百多元，而且份量大，不適合做散水餅，但磅蛋糕就很適合了，因磅蛋糕只有其他店舖的三分一份量，每件如掌心大，乍看有點像林明頓，小巧精緻，用海藻糖及法國麵粉製作，粉漿打好後會靜置一日再焗，口感較鬆軟，推薦Fresh Lemon口味，檸檬味重，特別清新。

10. Saraton Patisserie

網址：https://bit.ly/3pMO0ld

電話：9475 3994(WhatsApp)

註：每件蛋糕約5.5厘米，$66/件起，五天前預訂。光顧滿$350，九龍區(包括將軍澳)免費送貨，其他地區運費只需$30

IG上有數不盡的餅店，但前年開業的Saraton Patisserie，像真度超高的流心水果蛋糕卻是只此一家。店主因熱愛法國甜品，自學後開店，蛋糕外形、用料都是法國地道風格，外殼用法國Valrhona白朱古力，顏色方面用法國進口色粉調色，不過口味就經過改良，入口少甜。

提供五至六款口味，全是時令水果，現在就有香梨，選用韓國新高梨，餡料為香梨Gin酒果醬佐橄欖油煎梨、香梨Ganache、馬達加斯加雲呢拿戚風蛋糕，外層是Valrhona白朱古力外殼，入口清甜。早前還有日本蘋果、柚子、橙、水蜜桃、芒果等不同口味，隨時令改變，全用當時最好的生果，如日本蘋果就用青森中澤蘋果園土歧蘋果，柚子是台灣50年老欉麻豆文旦柚，水蜜桃是山梨縣水蜜桃。

由於每一個水果蛋糕都是人手製作，步驟繁複，價錢相當貴，而且一定要即日享用，勝在賣相好，味道佳，很適合怕甜的女士。

11.BYJ

網址：https://bit.ly/35HVMpG

電話：6512 0170(WhatsApp)或2362 0100

註：朱古力甜批（$78/件），六件起，二十一件或以上加至$98/件

馬卡龍$68/件，二十一件或以上減為$48/件

玲瓏鏡小型蛋糕，$100/件，六件起，十六件起減至$70/件。可加字及圖案，每件加價$5至$30，最少三日前落單

近年IG蛋糕店大行其道，其中一間大熱的小店，就是BYJ，店主修讀大學中文系，因幫朋友做蛋糕大受歡迎而開店，創作靈感來自詩詞歌賦和山水畫，把水墨畫意境及蛋糕融為一體，意境高遠，開業以來都甚受歡迎。

以往只有起碼兩三磅的大蛋糕，近來亦新增三款迷你版的蛋糕、馬卡龍及甜批。玲瓏鏡小型蛋糕正是店主招牌的水墨畫鏡面蛋糕，外層是不同顏色的白朱古力，蛋糕是原味雲呢拿及甜酒忌廉軟芝士蛋糕，部份款式可轉伯爵茶橘子慕絲、鐵觀音奶茶檸檬慕絲等口味，小型蛋糕更可以留言，讓客人度身訂做每句說話，充滿心思。另有朱古力甜批及馬卡通，同樣帶有水墨畫色彩。

價錢應該是眾多散水餅店中，最貴的一間，每件蛋糕都建議即日進食。但小店提供急凍送貨服務，不用自己拿，方便。最近因黃店立場，和太古誠品發生爭拗，最後決定放棄太古誠品專櫃。很建議同事不多而同一立場的人買來派餅。

12.chinuts.__

Instagram：https://bit.ly/2ZOkHUM

電話：9435 8098(WhatsApp)

註：提供四十款口味，五天前預訂，八件起(單一口味)、十二件起(可自選三種口味)

不少人到日本或台灣旅行，都會買甜美煙韌的波堤冬甩，坊間也有不少店從日本訂購急凍版來港，但如果想吃新鮮製作的出品，網店chinuts.__就是最好選擇。

90後店主在台灣旅行，初次接觸波堤冬甩是在台灣旅行，一試愛上，開始嘗試自製。由於波堤冬甩少見，難在網上找到食譜，Ching就根據普通冬甩作改良，反覆試驗糯米粉、奶和稀少糖的比例，最後製作粉糰，再落油炸，因朋友一致讚好，四年多前開設網店，正職教琴，副業賣波堤冬甩。

口味多達四十款，光是草莓已分草莓朱古力、草莓牛奶和草莓脆脆乳酪等，波堤體內有草莓原汁和果肉，真材實料，果香濃郁。其他口味還有黑朱古力、海鹽花生醬、薄荷朱古力、海鹽焦糖等。

口味新穎特別，不時出新款式。不過需以禮盒購買，每盒固定口味賣$315至$608(八至十二件)，如果想自選三款口味，就要$708(十二件)，每件最便宜也要$40，而且最好即日食用，才能有煙韌口感，但味道賣相的確出色，非常適合熱愛打卡的同事。

採訪、攝影：《飲食男女》

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