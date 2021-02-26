皮膚要水潤，身體就要定期補水。特別熬夜或吃上火食物，需要特別修護。但陰虛內熱或寒底飲用不當，可能脾胃更虛寒，火更旺。「救命水」有效提升脾胃津液，溫和潤燥，滋潤皮膚，修復口腔潰瘍，同時有潤腸作用。

材料：4人份量

1）無花果 半磅

健脾、滋潤、清熱潤腸

註：每種無花果的味道、滋潤度、效果會有少許不同，所以水分可以略調。亦可以用紫色無花果，但滋潤度低少許

2）青欖 10-12粒

利咽消腫、生津止渴、醒酒安神

3）桔餅 2-3個

潤肺、開胃，有助口乾、舒緩肺熱（需按身體狀況配合食材），沒有桔皮的苦味

4）淮山 2両

有助養陰、補脾肺腎、脾虛食少、舒緩肺虛

5）南北杏 2両

止咳平喘、潤肺

6）陳皮 2角（可以不加）

理氣、化痰濕、舒緩腸胃氣

7）虎乳靈芝 1 両（需要經常用聲、熬夜、轉天氣或較熱氣，可視乎情況使用）

補肺益氣、提高免疫力、舒緩氣管敏感，特別適合肺弱的人

8）非洲海底椰 五錢或1両

舒緩氣管敏感、清痰 、處理肺虛勞

註：非洲海底椰不是透明的棕櫚果或椰子片

做法：

1）無花果洗乾淨，剪細少許更容易出味

2）青欖對半切開，用刀背或重身煲拍扁（核位裂開效果最好）

3）乾淮山、南北杏浸10 分鐘

4）桔餅用清水沖一沖剪細，陳皮浸軟刮瓤

5）海底椰用刀背剁碎（用攪拌機打碎效果更好）

6）虎乳靈芝浸10分鐘

7）水大滾，將所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉細火煲約2小時完成，熄火焗15分鐘效果和味道更佳。

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、魯雋華

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