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點Cook Guide食譜｜焗芝士牛奶 Baked Milk Pudding

更新時間 (HKT): 2021.02.26 13:00

材料(7件份量 7pcs)：

蛋黃 1 Egg Yolk

牛奶 200ml Milk

淡忌廉(鮮奶油) 50g Whipping Cream

砂糖 45g Sugar

鹽 1/16tsp Salt

粟粉 28g Corn Starch

芝士片 2 Cheese Slices

雞蛋 1 Egg

步驟：

1.分開蛋黃蛋白，蛋黃留起備用

2.打勻蛋黃，加入砂糖及粟粉拌勻

3.混合牛奶，淡忌廉及鹽，煮滾後熄火

4.將牛奶分次慢慢拌入蛋糊

5.奶糊倒回鍋裡，以小火攪拌至稠身

6.加入芝士片拌勻

7.模具抹油，倒入奶糊撫平表面並包上保鮮紙

8.放涼後冷藏至少四小時至凝固

9.奶凍脫膜後切件，放在鋪上牛油紙的烤盤

10.預熱焗爐至200℃

11.打勻雞蛋，將蛋汁塗在奶凍四邊

12.200℃焗5分鐘，焗盤反轉180º 再焗5分鐘

YouTube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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