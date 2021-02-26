材料(7件份量 7pcs)：
蛋黃 1 Egg Yolk
牛奶 200ml Milk
淡忌廉(鮮奶油) 50g Whipping Cream
砂糖 45g Sugar
鹽 1/16tsp Salt
粟粉 28g Corn Starch
芝士片 2 Cheese Slices
雞蛋 1 Egg
步驟：
1.分開蛋黃蛋白，蛋黃留起備用
2.打勻蛋黃，加入砂糖及粟粉拌勻
3.混合牛奶，淡忌廉及鹽，煮滾後熄火
4.將牛奶分次慢慢拌入蛋糊
5.奶糊倒回鍋裡，以小火攪拌至稠身
6.加入芝士片拌勻
7.模具抹油，倒入奶糊撫平表面並包上保鮮紙
8.放涼後冷藏至少四小時至凝固
9.奶凍脫膜後切件，放在鋪上牛油紙的烤盤
10.預熱焗爐至200℃
11.打勻雞蛋，將蛋汁塗在奶凍四邊
12.200℃焗5分鐘，焗盤反轉180º 再焗5分鐘
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