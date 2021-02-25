Mont Blanc，蒙布朗，在香港稱為法式栗子蛋糕，有說是起源於19世紀意大利皮埃蒙特（Piedmont）地區，以位於意法之間、高達海拔4,800米的白朗峰（Mont Blanc）為創作靈感，由海綿蛋糕、鮮忌廉、蛋白糖霜餅等組成內容，再蓋上幼條狀的啡色栗子膏，最後灑上白色糖粉，恍如積了雪的白朗峰，味道香甜濃郁，質感軟綿鬆化，是世界各地甜品控的至愛。

蒙布朗有多風靡亞洲地區？連維基百科都指出，蒙布朗在日本、香港、上海皆大受歡迎。較早前香港就有一間以栗子蓉甜品為主打的新店舖，因涉嫌學足/假裝/抄襲/冒充位於京都的某間蒙布朗名店，鬧出很大風波，足以見到多少食客對蒙布朗具研究精神，亦反映出多少商家視蒙布朗為發達財路。

曾於法國及比利時米芝蓮星級餐廳工作，現任香港美利酒店糕點主廚的Arnaud Labbe，5年前初到香港時，都驚訝於香港人對蒙布朗有多鍾情：「在法國，栗子甜品主要是秋冬季或聖誕佳節食品，在香港卻是全年都供應，不過亦因此使我構思出一個全新的版本。」

是的，與其把別人的成功搬字過紙視作己出，何不立下決心自創全新版本？Arnaud就做出一個比原版較輕盈、更低糖、帶水果香、具複雜層次的蒙布朗：「我的蒙布朗版本，是把栗子蓉和柑橘放在一起，帶來清鮮的味道收結及鮮爽的味蕾感覺，而且甜度比傳統蒙布朗減少約30%，純粹運用栗子蓉和栗子醬本身的糖分，不必再加進額外砂糖。」

莫以為要做有水準的蒙布朗是一定要從新鮮栗子開始，世界各地的餅房都省掉工夫，採用現成的法國栗子蓉和栗子醬，按照步驟分別製成栗子海綿蛋糕、栗子忌廉及栗子膏等不同部份，頗為容易處理。

柑橘的部份，不算困難但要花點心機，Arnaud特別挑選台灣出產的柑橘，大讚其甜美多汁的優點，果汁分別製成柑橘雪葩和柑橘啫喱，放進蒙布朗之內，以兩種不同質感的清新酸甜感去平衡濃甜的栗子蓉和栗子醬，果肉則作為伴碟裝飾，進食時亦可佐以享用。

原來最難的部份，反而是製作圓拱形的蛋白糖霜餅，因為要烤焗兩次，先烤焗1小時，從焗爐取出來，在底部開小洞，以匙羹把內裏挖空，這個步驟講求膽大心細力度柔，一不小心整個都會爆裂，成功挖至脆弱的薄殼，便放進焗爐再烤焗1小時，使薄殼完全乾身爽脆，就可把栗子忌廉和鮮製柑橘雪葩分別擠進去，然後把整個圓拱形蛋糖霜餅置於栗子蛋糕和柑橘啫喱之上，再於表面加上栗子膏和些少金箔，便大功告成。

採訪：陳俊偉

攝影：鄧廣基

香港美利酒店 - Popinjays

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店頂樓

電話：3141 8888

營業時間：12nn-6pm

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