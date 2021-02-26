作為平民美食天堂，葵涌廣場的美食選擇當然豐富，最近又有新店進駐，主打的竟然是沙律。店主Tim畢業於中華廚藝學院，他認為香港人越來越注重健康的飲食習慣，於是他把在中環甚受OL歡迎的手搖沙律帶到這裏，希望予葵廣一點新鮮感。

手搖沙律最大的特色，就是把沙律放在大杯中，然後加入醬汁搖勻，Tim說：「普通的凱撒沙律，周圍也吃得到，我想加多些玩味，食客自己可以搖勻，令每一塊菜都沾到醬汁。」所有醬汁也屬自家調配，如手搖凱撒沙律($35)的醬汁，便加入鯷魚、乾葱及蒜茸，醬汁比坊間的凱撒汁更濃稠，味道富鹹香。想清新一點，可選擇柚子薯仔雞胸沙律($48)，醬汁不加任何糖分，是100%純柚子汁，醒胃。追求健康人士，近年愛上紅菜頭，因此這裏也提供法式醃紅菜頭沙律($42)，紅菜頭用雪梨醋果汁、欖油醃兩日來辟走泥味及草青味再用菲達芝士增添鹹香。

單做健康沙律，未必有競爭力，因此Tim亦加入了兩款用來打卡的食物。第一款是熱食，香燒M5和牛香草三文治($48)，用上澳洲和牛，慢煮後再燒一燒逼出油分，然後加入以堅果油打出來的蜜糖芥末醬，牛肉軟嫩，份量多。另一款食物，女生一定喜歡，就是早幾年在韓國很有人氣的甜品，韓式馬卡龍fat macaron($37/兩件)，其size比傳統法式大近一倍，看見也心動。暫時提供5款口味，包括雲呢拿曲奇餅、真．士多啤梨黑朱古力、咖啡bbq棉花糖，多重特濃朱古力和檸檬三重伯爵茶。

小店只做外賣，他希望可以透過自己的食物幫助有需要人士，「有些手足到現在三餐仍有問題，我們正尋找機構組織參與飯券計劃，用食物去表達我對他們的心意和關懷。」

採訪、攝影：《飲食男女》

SHAKE食

地址︰葵涌廣場1樓B01A舖

電話︰5685 9633

營業時間︰11am-9pm

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