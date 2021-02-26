自從開始了儲糧生活，不少人家裏冰格都貯藏大量凍肉，而且大家又愈食愈刁鑽，購買不同牛肉部位，甚至掀起購買原條牛肉回家的熱潮。

不過到底原條牛肉買回家後，可以怎樣處理？怎樣分配及分割？可不可以一切吃盡打邊爐、燒烤或煎扒三種方法？

今集《飲食男女》直播，就找來老字號凍肉店新國華老闆阿Dee教路，為大家解構牛肉分割及貯藏方法，更會即時解答關於牛肉的疑難雜症，各牛魔皇絕對不能錯過。

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