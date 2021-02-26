說到港式麵包，你第一時間想起的是菠蘿包？腸仔包？還是雞尾包？若跟你說車輪包，如果你知道是甚麼，那你也不得不承認，你已經有點年紀了。其實香港還有不少麵包小店，堅持製作懷舊麵包，例如磚爐大麥包、忌廉筒等，今集《美食的誕生》，就帶大家窺探車輪包的製作過程。車輪包是一款懷舊麵包，狀如車輪，咬開後，質感鬆軟，而且佈滿提子乾。不過製作車輪包，工序繁複，因此現在的麵包店，已經買少見少。

早晚製作一次 每次出爐六條

西環有一間30多年的老字號麵包店「生命物」，繼續堅持製作各款懷舊麵包，除了椰絲奶油包，還有車輪包。「現在已經很難買到做車輪包的模了。」生命物的麵包師傅說。車輪包模，雖然在某些烘焙材料店，仍能找到獨立裝的車輪包模，然而商業用、可一次烘烤數個的車輪包鐵模，在市面上已經消失。加上現在越來越少人吃車輪包，若不是還有老街坊捧場，小店也未必會供應。因此每天大車輪包（$11），只於早晚各製作一次，每次出爐六條。

煙韌鬆軟 富提子香

先製作麵糰，將麵粉、蛋、糖等材料全都倒進大型攪拌器打勻，為了香而鬆軟，會堅持加入豬油製作。車輪包要外脆內軟，因此打拂麵糰的時間較製作其他麵包長，要打至到麵糰表面光滑，拉扯時要如薄膜。然後分割麵糰，發酵一倍後，再壓出空氣，加入提子，再放入車輪包專用的麵包模內再度發酵，之後便可入爐。在烘焗過程中，因為麵包模的關係，表面會烘得較脆，而內裏質感有如一般麵包的鬆軟。

車輪包剛出爐，熱辣辣、香氣撲鼻，咬下去，先感受到表皮的脆，但同時又富煙韌口感，然後吃到麵包的鬆軟及提子的香甜，每一口都是童年回憶。

採訪、攝影：《飲食男女》

生命物

地址： 西環石塘嘴皇后大道西425號永華大廈地下

電話：2547 4826

營業時間：7am-12am

人均消費：$50以下

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