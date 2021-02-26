疫情去到第四波期間，有部份比較年輕人士感染武漢肺炎後要進行深切治療，甚至死亡，勵進國際培訓學院營養學課程總監Victor Ho指出，這原來與細胞因子風暴有關，細胞因子是免疫球所產生出來的前發炎物質，年輕或者正值壯年期人士的免疫力都比較高，所以病毒入侵後，身體免疫細胞會產生大量細胞因子，導致炎症非常嚴重。

過往有研究發現，抑制體內的NF-Kappa B分子，可以減少細胞因子的製造量。建議多吃2種香料，包括薑黃和迷迭香。薑黃含有多酚類，稱為薑黃素，在抑制NF-Kappa B方面很有效。迷迭香含有多酚，抗發炎和抗氧化的能力十分高。

Victor Ho續說，紅茶和綠茶都含有兒茶素，具有抗氧化作用。而綠茶內的兒茶素，簡稱EGCg的含量最高，在抗發炎、抑制NF-Kappa B的能力都是最高的。不過，紅茶和綠茶都含有咖啡因，如果以茶代水，有機會增加骨質流失的風險。蔬菜類中的洋葱和芥蘭都含有豐富檞皮素，很多研究發現，檞皮素在抑制NF-Kappa B水平亦非常好。需要留意的是洋葱含有寡糖，是不能夠被人體消化，所以進食量過多時，可能會產生消化不良。

水果中的紅提子和紅肉火龍果含有多酚的白黎蘆醇，是一種抗氧化物，抗發炎能力十分強，可以維持正常血糖、血脂，甚至抗腦退化症。不過紅提子和火龍果都含有果糖，建議吃提子時，每次食用份量不要超過8-10粒，而紅肉火龍果每次不要吃超過半個。

採訪、攝影：《飲食男女》

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