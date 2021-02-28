近兩星期，決定不做晚市堂食的Mos Burger人氣十足，餐廳時常推出新産品，最近就有兩款新產品﹕吉列呑拿魚貝果和吉列吞拿魚珍珠堡。

Bagel近年在香港大受歡迎，Mos Burger推出的這款吉列呑拿魚貝果 （$27/個）亦在日本大受歡迎，香港是第一個海外地區推出。Bagel全在香港製作，上下兩層分別塗上花生醬和沙律醬，中間夾雜一塊來自日本北海道工場的吉列吞拿魚冬甩圈，再配上新鮮番茄和生菜，非常豐富。貝果外皮香脆，咬起來充滿彈性，吉列吞拿魚炸得酥脆，內裏餡料軟綿有魚香，花生醬味道和吞拿魚相當合襯，整體特別。

吉列吞拿魚珍珠堡 （$28/個）同樣用了酥脆的吉列吞拿魚，但是換成品牌招牌的珍珠飯漢堡，再加入芝士片、椰菜絲和秘製的辣醬，賣相吸引。飯堡口感香軟，吉列吞拿魚香脆，配上醬汁香辣惹味。有興趣就可以一試。

MOS Burger全線分店及九龍灣德福廣場MOS Burger express即日起發售

註：上環信德中心店除外

採訪、攝影：《飲食男女》

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