疫情下，全球航空幾乎停擺，加上各國的隔離政策，出國人數銳減，旅遊業自然大受打擊。六年前開設星程旅遊的Kenji也是受影響的一分子，他的旅行社本來主打韓國特色團，賞楓玩雪摘草莓無所不包，fb專頁有七十多萬人追蹤，其後業務更擴展至台灣、泰國、日本等地，高峰期生意額達八位數字，累積大量熟客。

去年疫情爆發，Kenji曾陷入零生意的困局，他改而發展網店及實體超市R-1韓式旅遊精品超市，目前營業額穩定維持7位數，勉強算是喘一口氣。

賣韓國口罩 成功轉型

韓國星程旅遊東主Kenji十多歲起投身旅遊業，他坦言疫情是這行前所未有的危機，「疫情剛剛開始，其實我們不太擔心，想着暑假會好轉，但去年四至五月，生意真是插水式下跌。」他表示，本來一個月生意接近八位數字，一下子跌到零，「就算不是零，也最多只有一萬多元。」加上要退款給原本報了名的客人，各地員工又超過二百人，令他承受極大壓力。

不過有危就有機，疫情初期，口罩及消毒用品短缺，他找來韓國工作人員及導遊協助，成功在當地找到五千盒，約十多萬個口罩。雖然當時香港市面屢屢出現三十個賣五百元的炒價，但星程仍定價百多元，較為貼近入貨價，幫助不少熟客渡過難關，「客人很感謝我們，反映不如試做代購，幫忙買些韓國貨品，當時覺得都可以，於是開始籌備。」

香港落單 韓國餐廳即製 一晚送豬手上門

因為旅行社多年來已積累很多熟客，Kenji笑説轉營網店相當順利，不少以往旅行團熟客都會購物，初時主要賣防疫用品、口罩，之後兼賣韓國零食、特色醬汁及湯包，首月已有六位數營業額，令店舖暫時喘一口氣。

隨着疫情日益嚴重，越來越多凍肉店、網店經營類似業務，為了突圍，星程開始透過韓國當地導遊，和當地知名食店合作，「我們想做一個虛擬旅遊的概念，就算以後出不出到國，客人來我們舖頭，都可以找到出國買到或食到的產品。」

雖然市面上有大量真空包裝的外國即食食物，但星程並非單純入貨，而是和當地人氣餐廳直接商量，香港落單後，當地師傅才立刻開始製作，最快隔一晚就送到香港，一來市面罕見，二來新鮮兼地道。

如獨家代購的韓國滷豬腳，與弘大排隊名店Myth Jokbal豬腳合作，疫情前堂食每天賣出過二百隻，現在每星期開三團，韓國廚師下午五點開始製作，晚上八點包裝好直送機場，翌日即可到店，每團約做三十至五十隻。Kenji特別要求選用滑嫩的豬前腿（$538/隻），連天使海草、豆瓣醬、秘製辣醬、櫻花鹹蝦醬、蒜片及辣椒一齊配送，香港客人翻熱後，淋上甜香的秘製蒜茸汁，豬皮煙靭彈牙，肉質嫩滑入味。

拓展台灣市場 老師傅手製胡椒餅

豬手大受歡迎，每團一開都爆滿，令Kenji決定進一步發展超市業務。他首先和相識廿多年、一直經營食品採購的朋友合資，把辦公室改成小型超市，去年十二月更在荃灣商場開了一間千餘呎的店，進一步把各地分社的代購業務發揚光大，如韓國豬手，最近就新增首爾米芝蓮推薦的上岩店滿足五香豬手；台灣食品就有台南大東夜市的天玥炭烤胡椒餅，二月尾首次到貨。

超市內，亦集合各地分社代購的人氣食物。泰國就有當地人氣的7-11便利店的แซนด์วิช飛碟三文治、Ivan Factory的真榴槤芝士蛋糕；日本有去年初已極受歡迎的NEWYORK PERFECT CHEESE。韓國有來自傳統韓國市場的泡菜專賣店「남도 南島」，由阿珠媽自家醃製的大白菜，手藝已傳承五代，口感爽脆，辣中帶點微酸，十分醒神。

生果亦多選擇，每星期返四次飛機貨，包括京畿道雪香士多啤梨、濟州尖嘴柑、台灣白玉粟米、宮崎柑桔、德島眉山紅臉士多啤梨等。雖然現時不少旅行社都經營類似行業，但星程在各地都有分社員工，時刻更新各地熱點如櫻花、雪景、夜市，偶然又直播當地市況，令熟客覺得緊貼潮流，以往常報名參加旅行團的黃小姐到超市購物時也跟記者說：「產品新鮮，例如貨品可能在韓國很流行，很快就在網上訂到，緊貼市場趨勢。」

採訪、攝影：《飲食男女》

R-1韓式旅遊精品超市

地址：荃灣悅來坊 B112A&B

WhatsApp: 3612 0441

營業時間：星期一至日11am-8pm

網店：https://bit.ly/3qZyy6N

-----------------------------

《飲食男女》現正推出「香港製造禮包」，嚴選12間香港小店優質食品，一律Made in Hong Kong，更包送貨。撐香港好貨，立即按此購買！

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android