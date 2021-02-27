提到非洲菜，不知大家會想起甚麼味道呢？除了尖沙嘴重慶大廈，其實在兩年前，一班在港生活的非洲人，成立香港非洲中心，為大家提供只此一家的學煮非洲菜體驗。

其中一位創辦人Innocent Mutanga，2013年來到香港尋求庇護，更成功獲得獎學金，在中大修讀人類學，現時成為了投資銀行分析師。他開設香港非洲中心，是想改變人們對非洲的既定印象﹕「香港人覺得非洲很貧窮，很危險，在這裏，我們就能告訴香港人其實非洲有甚麼。」

中心舉辦多個工作坊，例如跳舞、閱書會、電影會、講座，讓本地人在不同範疇認識非洲文化，亦會到學校舉辦講座等活動，希望能改變人們對於非洲的看法。因為Innocent認為食物是最好的橋樑去聯繫大家，中心每兩星期都會舉辦非洲菜煮食班，亦會舉行不同國家的晚餐。

最受歡迎是一系列煮食班，由不同非洲國家如加納、埃及，或多非洲人聚居的國家如牙買加的當地人教授，保證地道。煮食班反應意外地好，有很多本地人參加﹕「參加者常拍影片放上社交平台，向家人介紹非洲菜，回到家再煮，與家人分享。」每堂煮食工作坊費用為四百元，在三小時課程中，參加者會學習三個菜式。

最近一次主題是牙買加菜，參加者可以學習煮沙律、豌豆飯和蒸魚。單是煮法已令人大開眼界，例如他們會直接將米飯倒入滾水煮熟，再加入豌豆，而不是用電飯煲，參加者可以跟組員一起煮飯，與不同國籍的人交流。參加者張小姐兩年前已經開始參加中心的活動，煮食班則是第一次，她覺得煮食班很有趣，因為在香港很少有機會能吃到非洲菜。參加者Miss Brian也覺得非洲菜很特別，因為平日香港人不會這樣煮法。如果有興趣，就直接Facebook聯絡報名了。

香港非洲中心

地址：尖沙嘴山林道21號12樓

電話：9260 6185

時間：10am-10pm

Facebook：https://bit.ly/3aT3Vu6

採訪、攝影：《飲食男女》

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