除了冬至，團年或元宵甚至很多傳統日子，相信很多人都有吃湯圓的習慣，寓意團團圓圓。時至今日湯圓亦有不少新食法，這個燒麻糬便是其中之一。「燒麻糬」其實是台灣的一種地道小吃，用糖水熬煮過後再沾滿炒過的花生粉來吃，感覺上跟港式的「糖不甩」差不多。至於今次這個麻糬，煮出來仍然渾圓有彈性，只需一個簡單的方法就可以了！

材料：（20粒）

糯米粉 200克

滾水80克

冷水65-70克

糖水：

片糖300克(3片)

清水150克

其他：

花生 200克

黑芝麻50克

工具：大小深鍋各1、平底鍋、乾磨機、撈勺

做法：

1) 大碗內放入糯米粉，先加入滾水拌勻，再加冷水搓成柔軟的粉糰。稍鬆弛便可分成20等份，逐一搓成丸子。

註：剛搓好的粉糰較黏軟，稍涼後便不黏手亦較好操作，但需注意保濕。

3) 煮糖水：小鍋內放入片糖和水，煮融糖後收慢火待用。

4) 另起一大鍋水，水滾後放入丸子，煮至丸子浮面，然後撈起轉放糖水中熬煮。

5) 熬煮最少20分鐘至半小時，可讓表皮更煙韌之餘，糖水也可慢慢滲透丸子裏面。但需注意火力，盡量調到最低避免丸子膨脹變形，過程亦可稍作翻拌。

6) 生炒花生：熱鍋後放入花生，用大火炒6-8分鐘，過程不停炒拌至稍有焦香，便可倒出放涼。涼後去皮磨成粉狀使用。

7) 生炒芝麻：芝麻洗淨隔水，先用大火炒3分鐘，轉中火再炒3分鐘至熟，倒出放涼待用。

8) 花生粉裏加入黑芝麻拌勻，撈出麻糬放入花生粉中滾幾圈，緊緊黏着一層粉，便可趁熱享用。

溫馨提示：

1. 先讓糖水慢慢地熬煮丸子，這個時間來炒花生和芝麻。一般而言，丸子差不多糖漬好時，花生芝麻都弄好了，時間上剛好，這就可以品嚐到最美味的燒麻糬了。

2. 糯米粉用燙麵比用冷水和麵，能做出更柔軟的粉糰，而且延展性較好也方便包餡，重要是熟後的製成品較挺身渾圓。

示範：Cannes Cheung

攝影：魯雋華、潘志聰

-----------------------------

《飲食男女》現正推出「香港製造禮包」，嚴選12間香港小店優質食品，一律Made in Hong Kong，更包送貨。撐香港好貨，立即按此購買！

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android