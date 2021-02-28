稱旺角為放題勝地，相信沒有人會反對。以雞翼放題聞名的Wingman，最近也進駐旺角開第三間分店，是九龍區第一間，定價比港島區分店便宜半成，也有限定款式食物。

餐廳選用法國雞翼，皮薄肉嫩，全都是即點即炸夠新鮮。入門價是三款口味套餐($128)，包括三款最基本的口味﹕海鮮味、泰式味和香料味雞翼。泰式雞翼用了甜辣醬醃製，外層添加了很多炸蒜，也很入味。

最豐富是十八款口味的套餐($250)，除了任食水牛城、蒙古式、檸檬味、辣蟹味等雞翼，還有啤酒和檸檬茶喝到飽。套餐包含了一款南瓜意大利飯，意大利飯吸盡忌廉精華，飯粒有韌勁卻不會乾巴巴。新增的醉雞味是旺角店限定款式，花雕味濃郁，皮滑肉嫩。新餐單還有烤BBQ豬仔骨($238)，用了蘋果木煙燻過，十分惹味。

印籍客人Karen是餐廳粉絲，最喜歡跟好朋友去聚會：「我曾去到餐廳其他分店，頗喜歡這裏。如果跟朋友一起來吃雞翼放題，其實很化算，還有無限量啤酒。他們還有很多種類的雞翼，可以想吃多少便點多少。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Wingman

地址：旺角彌敦道594-596號旺角新城17樓

電話：2584 7722

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