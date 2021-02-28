BRUNO最新的電陶爐燜煮鍋，跟之前的電熱爐相比，除了外形完全不同，最大分別是這次是電陶爐發熱，一開即熱的玻璃陶瓷發熱面，可以調校保溫、中火和高火，最高溫有攝氏240度。配搭的陶瓷鍋，有易潔內層，理論上怎煮也合用。

這次試用品牌日本網站推介食譜，可以示範到最佳打開方式。首先試的食譜是煮簡易海南雞飯，十幾分鐘便吃得。將芫荽、蒜和薑切碎，雞扒肉那面淺割幾刀，可以縮短煮熟時間，再加少許鹽和黑椒略醃便能煮。如果想陶瓷鍋更耐用，大部份炒菜時間用中火便夠，用高火反而易炒焦，弄得煲底有印。用中火炒香薑、蒜和米粒，加等量雞湯去煮至微滾，再雞皮朝下，放入雞扒，蓋上之後用中火煮十分鐘，再轉保溫焗五分鐘便吃得。飯和雞肉亦熟，喜歡乾身少許可以再焗五分鐘，只要十零廿分鐘便可以一煲過煮雞連飯，操作很方便，米飯效果跟用電飯煲差不多。

水滴形內層煲蓋可以鎖水，所以便試做無水燜煮菜式。跟着日本網頁的食譜試做無水版鹹牛肉椰菜鍋。最好用日本扁身椰菜，打十字切開，全程開中火。燒熱橄欖油後，將椰菜放入鍋內，填入蒜頭和鹹牛肉，然後保持中火煮20分鐘。原理是用椰菜蒸發的水分去燜煮。打開蓋，加芝士片焗溶便可。按時間煮完的椰菜仍然帶脆身未熟透，鎖住的倒汗水也不多，建議應該額外再加少許水，燜煮效果好些。

電陶爐保溫的溫度是70度左右 ，可以用來做慢煮菜式。這個慢煮油封雞髀，外面金黃 ，肉質軟嫩，跟生炸雞髀完全不同的質感，做法也跟平日很不同。平日燒熱油才落料，這次先加入蒜頭和抹了鹽的雞髀，再加200至300毫升油，然後依然是用中火將油加熱。直至見到油開始滾起，轉保溫蓋上慢煮2小時。保溫有安全掣 兩個鐘會自動熄掣把油和雞髀倒出。雞髀入面的肉已經熟，只差外皮，取1湯匙油開中火，慢慢將雞皮煎至金黃，效果很平均。再用剛才的油煎熟薯仔片，用中火一樣煎得好靚。

因為隻鍋只是直徑22厘米，不需要用太多油或水去浸煮，比較省水或油。試用完後的心得，便是基本全程開中火來煮便順暢，適合做快手菜式。又或煮慢煮菜，安全不用看火。如果水分較多的燜煮菜式，建議先用明火加熱，再換到電陶爐燜。因為功率只有1,200W，不算非常大，要煲滾水需時較久。

BRUNO客戶服務熱線：3568 7885

撰文：徐天瑜

攝影 : 關永浩

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