最近餐廳回復晚市，終於可以舒舒服服吃餐飯。這晚來到九龍塘又一城商場裏面，一間附設在高級髮型屋隔鄰的西式小食店。門面像一般咖啡店，地方很小，但也舒適。選擇不多，大約十多款，有餐湯、沙律、蛋批和意粉，價錢親民。一客意粉不用$70，另加$28有是日餐湯，另加$18有飲品，和部份茶餐廳差不多。

餐湯每日不同，這天供應的意大利雜菜湯，在自設工場製作，真材實料，不會稀巴巴。喝湯最好配法國乾果麵包，口感濕潤帶果香。

招牌菜特級意大利西西里魚露意粉，賣相普通，但超乎意外的好吃。配料簡單但優質，重點是下了意大利西西里出產的鮮魚露，再加意大利初榨橄欖油、蒜頭、番荽和羅勒炒香。意粉入口煙韌，鹹香帶鮮味。想吃得豐富些，可加錢配慢煮雞胸、慢煮牛柳或慢煮豬面頰。

芝士拼盤大堆頭，每天下午四時後供應，大約有三四款不同品種的法國芝士，有軟有硬，有濃有淡。還有意大利巴馬火腿和法國黑毛豬腸，送酒最好不過。以份量來說，價錢真的化算，去超市買也沒有這麼便宜。

餐酒選擇多，廿多款品牌來自法國、德國、意大利、新西蘭和南非，價錢豐儉由人。老闆Eric是入行廿多年的高級侍酒師，曾在五星級酒店工作，難怪有門路取到優質的酒。像法國阿爾薩斯出產的有氣餐酒BLANC de Noirs，雖不是香檳區出產，但做法跟香檳一樣，令酒體和味道更加濃稠，口感豐滿乾身。最重要性價比高，才$88一杯，喝多兩杯也不怕肉赤。店子遲些還會推出不同形式的酒放題。

其實很多在這裏吃的菜式，都可以外買回家慢慢歎。例如芝士、魚子醬，甚至用來煮意粉的意大利魚露和橄欖油都可買走。

整體上用料優質，做法簡單，但製作認真，加上沒有加一，人均消費二百元，以質素和分量來說，抵吃。

採訪、攝影：《飲食男女》

Saloon De Cafe

地址：九龍塘達之路80號又一城商場LG2樓23號舖

電話：9095 8595

營業時間：12nn-8pm

註：只接受WhatsApp訂位

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