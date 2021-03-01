昨天的港版228事件，令四十七位參與去年七月初選的民主派人士，即場被扣押及上法庭檢控，今天網上發動全民穿黑衣，以作聲援，部份同路人餐廳亦作出支援。

於荃灣、銅鑼灣、旺角等地都有分店的光榮冰室，就表示穿黑衣的客人會有八折，位於將軍澳的日日食美食廣場亦表示黑衣人會有九折，灣仔以咖喱豬扒飯聞名的新景園就推出外賣特價飯盒一律$35的優惠。但不少網民都表示希望餐廳收回正價，以求作出更多支持。

新景園

地址：灣仔春園街20號地舖

優惠：外賣特價飯盒$35

光榮飲食集團

地址：尖沙嘴厚福街5-6號地下6號舖/荃灣兆和街18號地舖/旺角花園街3-5號鴻威大厦地下12-13號舖/觀塘開源道63號福昌大廈地下A11號舖/ 銅鑼灣登龍街37號地舖/九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心地下6號舖/深井深井村54-55號地舖/九龍灣常悅道23號地舖

優惠：8折

日日食美食廣場

地址：將軍澳唐俊街8號

註：內有珠記冰室、柴石燒、五一牛腩、奶茶聯盟等多間餐廳

優惠：9折

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