材料：
1）竹蔗2-3支（青皮）
清熱、解渴、生津、潤燥
2）紅蘿蔔1個
健脾除積、養肝明目
3）冬菇10隻
養血養胃、潤燥
4）肉眼半斤
5）北沙參2両
清熱、潤肺養陰、健脾胃
6）馬蹄10粒
清熱、解渴
做法：
1）肉眼凍水汆水
2）北沙參浸10分鐘
3）紅蘿蔔去皮切件
4）馬蹄切去頂和底，用刀背拍鬆，未用放入鹽水浸，避免氧化變色
5）竹蔗中間切開，用刀背略拍更出味
6）冬菇更鎖味、更滑浸法：約2茶匙糖、1湯匙生粉，加入一量杯清水拌勻，將冬菇放入保鮮袋，加入已拌勻的生粉水，用手均勻按壓，放入雪櫃一晚即可
7）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：陳秉謙、魯雋華
-----------------------------
《飲食男女》現正推出「香港製造禮包」，嚴選12間香港小店優質食品，一律Made in Hong Kong，更包送貨。撐香港好貨，立即按此購買！
-----------------------------
免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！
-----------------------------
工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！
-----------------------------
《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多