材料：

1）竹蔗2-3支（青皮）

清熱、解渴、生津、潤燥

2）紅蘿蔔1個

健脾除積、養肝明目

3）冬菇10隻

養血養胃、潤燥

4）肉眼半斤

5）北沙參2両

清熱、潤肺養陰、健脾胃

6）馬蹄10粒

清熱、解渴

做法：

1）肉眼凍水汆水

2）北沙參浸10分鐘

3）紅蘿蔔去皮切件

4）馬蹄切去頂和底，用刀背拍鬆，未用放入鹽水浸，避免氧化變色

5）竹蔗中間切開，用刀背略拍更出味

6）冬菇更鎖味、更滑浸法：約2茶匙糖、1湯匙生粉，加入一量杯清水拌勻，將冬菇放入保鮮袋，加入已拌勻的生粉水，用手均勻按壓，放入雪櫃一晚即可

7）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、魯雋華

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