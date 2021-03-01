香港有很多人有濕疹問題，皮膚經常因轉天氣而痕癢非常，甚至抓到皮破血流。註冊中醫師楊明霞表示，這個冬天比較乾燥，春天會比較潮濕，由乾燥到潮濕的氣候，最容易引發濕疹。在飲食習慣上，喜歡吃甜品、奶類製品人士都特別容易有濕疹問題，因為甜品容易令皮膚細胞處於慢性發炎狀況，而奶類製品會令體內有濕熱，濕熱人士會令濕疹加重。

另外，喜歡吃冰冷食物亦會刺激五臟六腑而誘發濕疹。有些人喜歡吃辣食，或者煎炸食物，亦容易加重濕疹問題。臨床上大部份濕疹病人都有情緒壓力。還有人們沒有定時排便的習慣，大腸有很多宿便時會引致肺熱，肺主皮毛，會令濕疹情況加重。

除了飲用健脾養肺湯水或清熱潤肺茶，以舒緩濕疹情況之外，楊中醫師建議平日吃一些健脾胃和生津的瓜類，包括節瓜、翠玉瓜和水瓜。亦可以吃番茄，因為番茄含有茄紅素，可以加速皮膚復原。而皮膚的新陳代謝最佳時間由晚上11點至1點，早點睡覺都可以預防濕疹問題。

健脾養肺湯水

北芪防風瘦肉湯

材料：

防風 3錢

北芪 5錢

白朮6錢

瘦肉 半斤

做法：

洗淨所有材料，瘦肉汆水，所有材料加入水中，大火煲滾轉小火煲1.5小時即成。一星期飲用一至二次。

北芪養肺脾、補中益氣，防風驅風、祛濕止痕，而白朮有健脾祛濕作用。患感冒人士需要停飲，經常生痱滋，暗瘡的燥熱人士不適合飲用。

清熱潤肺茶飲

羅漢果金銀花茶

材料：

羅漢果 1個

金銀花 3錢

菊花 3錢

做法：

洗淨所有材料，大火煲滾羅漢果水後轉小火煲30分鐘，最後5-10分鐘加入金銀花和菊花，熄火焗大約5分鐘即成。一星期飲用二至三次。

羅漢果清熱潤肺，金銀花可以清熱解毒，菊花有加強清熱解毒作用，亦可以去肝火明目。但寒底、手足冰冷人士不適宜飲用。

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