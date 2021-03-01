社交媒體上 有關食物的關注組 越開越多，在一個接近兩萬人的 日本拉麵 分享群組，最近就有間位於 紅磡 的泓一拉麵備受注目，皆因舖頭由麵條、湯底至醬汁都自家製作，處處心思。因為出品好，小店人氣十足，午餐一定要排隊，最高峰可賣出120碗拉麵，曾試過下午兩點已售罄湯底，提早休息。

生意麻麻求變 日本買拉麵機自製拉麵

泓一拉麵2015年於大圍開業，四年後因業主加租而搬往紅磡，雖然現時是人氣店，但一開始，泓一拉麵只是一間尋常拉麵店，老闆兼大廚Tommy﹕「最初我們只是賣大路拉麵，例如豬骨湯底，麵底就從本地的 日本人拉麵廠 拿貨。」

假如在廿多年前，這做法其實沒有大錯，但六年前，香港的日本拉麵店競爭已白熱化，過江龍前仆後繼的登港，因此沒有特色的泓一拉麵成績只是平平，老闆便拿出當年初入行的熱血，不斷鑽研，上網、看書，與不同師傅交流，提升品質，特別是自家製麵的手法，更是從零摸索，投資十萬從日本購入製麵機，不斷嘗試﹕「如果麵不行，會影響了整體的味道，於是在日本訂了一部製麵機回來，當時我在大圍店的最後歲月，已開始製麵。」

店內共兩款拉麵，分別是粗身約尾指寬的沾麵，以及如即食麵粗幼、用來做湯麵的幼身拉麵。都是每日新鮮製作，視乎天氣調整水量，將麵粉、蛋白、水及鹼混合搓成糰後，放入機器壓麵三次，再發酵半個小時，讓拉麵更加爽滑有韌性，「用了三種麵粉，包括高筋、中筋及全粒粉（全麥麵粉），因為全粒粉的營養較高，連稻殼一起磨出來，會見到麵上會有些一粒粒黑點，香港較少見。」

放棄豬骨濃湯 改賣雞湯

湯底亦放棄常見的豬骨濃湯，主打 雞濃湯及清湯 。濃湯加入雞腳、雞殼、全雞及蔬菜熬足8小時，濃郁呈乳白色，清湯用純雞及蔬菜去煮，清透不濁。最受歡迎的雞白湯拉麵（$88）就是將雞肉濃湯打泡，湯底濃郁綿密，入口鮮香，鹹度剛好；特製醬油拉麵（$80）先用昆布、醬油、小魚乾等浸泡一晚後，煮45分鐘後再浸泡，最後加上清湯再煮，鹹香帶鮮，麵條爽滑。雞胸肉及薄叉燒均是用香草慢煮，入味腍滑。

舖頭每隔數月，就會推出限定口味，至2月底前就有這款：濃厚湯煮雞白湯干拉麵（$98），雞湯加入昆布及大沙甸魚乾（煮干）熬製，再攪碎製成深灰色湯底，魚乾味濃厚，鹹鮮中帶點微甘。拉麵整體性價比高，湯底及麵質亦出色，加上拉麵群組粉絲眾多，吸引不少人來嚐鮮，梁先生就是其中一位﹕「雞白湯的湯底做得不錯，上次吃這個雞白湯我是喝完整碗湯，麵亦不錯，質感幾好。」

打算煮一世拉麵

在拉麵注入熱情的Tommy，自言中學畢業後，雖然曾遠赴澳洲工作假期兩年，但難以習慣當地生活節奏，回流返港，「當時一直浮浮沉沉，怎樣亦找不到自己想做的事情，可能是緣分，第一份工就進了一間日本拉麵店。」

意外入行，卻幸運地跟從一位願意教後輩的日本師傅學藝，所以愈做愈喜歡﹕「如果沒有師傅，我未必做到今天，現在就算他回到日本，我去日本都會約他食飯。有時在拉麵上有些疑問，我都會問他意見。」在師傅教導下，他短短三年就升做廚房經理，最後學滿師，才自立門戶﹕「其實都決定了，自己不會離開這行，應該會做到老，現在有少少成績，自己都開心。」

採訪、攝影：《飲食男女》

泓一拉麵

地址：紅磡德民街29號德民大廈地下F4號舖

電話： 從缺

營業時間： 星期二至五12nn-3pm，6pm-10pm；星期六及日12nn-4pm，6pm-10pm

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