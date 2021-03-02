炸雞配啤酒不只韓國獨有，最近中環新開業的The Last Resort，招牌菜同樣是炸雞，不過這裡的炸雞口味，源自廚師Jowett Yu成長的加拿大溫哥華，餐廳主題同樣向當地鄉村酒吧致敬，高樓底的環境內，放滿紅色燈罩及冰上曲棍球的照片，頗有外國氣氛。

「這裡的概念是加拿大酒吧，是一個悠閒放鬆的地方，有冰凍啤酒也有一些飲品，食物則主打炸雞。」炸雞（$150/半份，$250/全份）有辣有不辣，最特別是用本地新界三黃雞，用多款香料醃製，非常入味，剛炸好時外皮香脆，雞肉肥美嫩滑，雞油鮮香，吃起來啖啖肉。

坊間普遍炸雞店都愛用外國貨，為何這裡偏偏用本地雞？「我認為三黃雞是全世界最好的雞，做出來的炸雞特別好。」廚師Jowett Yu表示。嗜辣的人必選辣味炸，因為選用印度、中國、秘魯和墨西哥的辣椒醃製，辣勁十足，層次分明。

小店還有多款小食供應，推介炸芝士Fried Scamorza（$40），用斯卡莫扎芝士，大大粒，內裏香軟又能拉絲，香口惹味。雞尾酒亦比同區其他餐廳定價便宜一兩成。如果喜歡吃炸雞，又想找個地方和朋友飲酒吃東西，現在又有多一間選擇了。

採訪、攝影：《飲食男女》

The Last Resort

地址：中環蘇豪卑利街52號B舖

電話：2442 2440

營業時間：5pm-10pm

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