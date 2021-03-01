「想家的時候，就來這邊吃吃家鄉味道！」對於異鄉遊子，可以慰藉鄉愁的就是家鄉美食，「Sayang」在南台灣療癒了許多東南亞、尤其是馬來西亞人的離鄉情懷，而從小在馬來西亞長大的華人吳佳真(Wendy)飄洋過海落腳高雄開餐廳，藉著馨香料理訴說著父母那段台灣和馬來西亞的愛情故事。

早期有一首馬來民謠「Rasa sayang」(我有愛的感覺)，在台灣也不時會聽到，「Sayang在馬來文是親愛的意思，我們會對身邊的愛人、朋友或是家人給的稱呼。」來自馬來西亞吉打州的Wendy在4年前於高雄開了一家東南亞創意料理餐廳，「我們獻上的料理充滿了愛，希望客人感受到回家的感覺。」

「家」給Wendy有更國際觀的意義，父親是台南人，母親是馬來西亞檳城華人，她對擔任貨櫃輪船船長的父親輪廓，都是透過母親的描繪，「爸爸很努力活著，為了看見我來到這個世上。」在她出生後兩個月，父親因肝癌撒手，那段台灣船長和馬來西亞心理學高材生，在新加坡相遇進而相知相愛，之後一同在海上周遊列國長達10年，猶如神鵰俠侶般的浪漫愛情故事，在Wendy的腦海中延續下來。

母親趙苒芳在丈夫離世後，對Wendy的愛更是加倍，為了家計就把在台灣生活時跟小姑家人學到的廚藝，加上自己也喜愛做菜，在馬來西亞「稻米之鄉」吉打州開了一家「明真珠」餐廳，除了在地華人的喜愛，更受到在當地設工廠的台商、日商青睞。

來台循父親足跡 初嘗鱔魚意麵父女心靈相通

高中畢業後Wendy打算出國求學，母親給她一個「到台灣看看」的建議，「其實我也想了解爸爸成長的環境，台灣是什麼樣子，常聽媽媽說，但我從沒有體會過，所以就決定來台灣念書。」18歲離鄉背井再投入另一家鄉，追尋父親的足跡。假日和朋友在台南穿巷走弄中，無意間吃到「鱔魚意麵」，驚覺口味很特別，讓她感動許久！跟母親通越洋電話才發現，「我媽跟我說，那是我爸最愛的一道料理。」

Wendy透過「鱔魚意麵」竟和父親心靈有了奇妙連結，也相信料理有傳遞回憶的魔力。實踐大學畢業後想到國外增廣見聞，於是先到澳洲墨爾本打工度假，也在當地找到一份設計相關的工作，原本獲得到新加坡從事彩妝的工作機會，但她想念台灣生活的自由和安心感，於是提著一卡皮箱買了機票，就又回到台灣。

在馬來西亞成長的那段時間，Wendy時常在媽媽的餐廳見習幫忙，從廚房小幫手到外場流程運作，培養出對料理的興趣，而在大學畢業前，母親也因健康因素把開業25年的「明真珠」先停業，回到台灣時決定要開一家賣馬來西亞家鄉味的料理餐廳，並徵求得到母親同意一起來經營這家「Sayang東南亞創意料理」。

精通馬來各族群飲食文化 高雄開店傳遞多元融合

Wendy很慶幸可以成長在多族群組成的國度中，「像我們家左邊是馬來人，右邊是印度人，我們是華人，只要過年過節都能感受到不同的文化，也尊重彼此的文化和習性。」也因為多族群產生了多樣的飲食文化，帶給馬國人多樣的選擇。「我們有一道料理叫『招牌拼盤』，裡面就包含了三大種族飲食的特色，三個主食以不同人文（風味）設計組成。」端上桌的招牌拼盤，有咖哩雞代表印度族群，沙嗲肉串就是馬來風味，而海鮮蘊藏著飄洋酸甜味的華人命運，用米飯象徵亞洲文化主食，看著Wendy在廚房將每道菜色用心調理，溫柔述說各族群間飲食風情。餐盤中可見色彩繽紛的組合，各有特色又不爭主從，而且口味調和，充分表現出多元的文化飲食，因為包容互重而產生的和諧豐富。

馬來西亞的國旗上，有14條紅白相間橫條紋的組成，代表13個州和聯邦政府的平等關係。國土比台灣大9倍，各有代表不同地方特色的飲食口味，「像檳城有『美食之都』稱號，聚集華人喜愛的小吃料理，例如媽媽麵、炒粿條、叻沙等，麻六甲就比較偏向娘惹為主，有很多好吃的糕點。」光聽Wendy舉例幾州的特色美食，就讓人垂涎三尺，「我這次煮的Rendang（仁當），就是以霹靂州來發想，『Rendang牛肉』是一道印尼料理，開齋節和哈芝節會在餐桌上出現的美味食物。」

香濃特製醬汁拌炒的牛肉塊，再淋上東南亞特有的椰奶，讓醬汁裹滿肉塊，入口肉質滑順香味濃郁，沁出微微辣感。穆斯林透過齋戒體驗饑餓，透過祈禱與施捨各種方式行善賜福、學習感恩，在齋月洗禮後，讓身心靈重返純淨狀態，來迎接新的一年。

「辣死你媽」兒時母愛記憶 設計餐點蘊藏孺慕情

「小時候媽媽載我去上學途中，就會停在路邊買椰漿飯給我帶到學校吃，是很有記憶點的食物。」Wendy把香蕉葉做成的小帽子拿開，把紙包得像金字塔的飯糰打開，剎時紅黃色澤刺激著視覺，把紅通通的參巴醬（Sambal）和薑黃飯拌勻，小魚乾混在其中，飄出的香味已經讓人猛吞口水，吃上一口就體會到為什麼中文會把（Nasi Lemak）叫做「辣死你媽」了！

參巴醬內含許多種辛香料，是屬於東南亞特有的醬料，「而椰漿飯可說是馬來西亞的國民美食，傳統上是當早餐吃的，從清晨開始就在路邊檔口（攤位）販賣，通常會用油紙、報紙或香蕉葉包著賣。」有如日本的飯糰，方便製作攜帶。

而那段母女路途中的孺慕對話永遠屬於Wendy和媽媽的共同回憶！「媽媽在我考完試後，就會做這道『娘惹蘭花糯米糕』來獎勵我。」 Wendy也從媽媽身上學到如何製作這道甜品，把椰奶和蝶豆花倒入鍋中拌炒的糯米飯，用小火慢慢攪拌到收汁，在等待降溫的空檔，Wendy述說著母親茹苦栽培她，在成長過程給她鼓勵和滿滿的愛。照著母親教她的做法，雙手揉捏糯米飯成一口飯糰，此時放入口中竟漾出甜甜的纏綿。

打造視覺系幸福空間 親手牆上禪繞畫

在星馬最常見的西式早餐非「Kaya吐司」配一杯美祿，「Kaya」在馬來語是「濃郁」的意思。有一說法是將葡萄牙「蛋醬」的牛奶改為椰奶，香草豆由香蘭葉取代，就有了東南亞風情的獨特口味，Wendy除了用雞蛋、椰奶、香蘭和砂糖熬煮自製成Kaya醬，抹在吐司上又再夾入鹹味奶油，「一口咬下去會有融合的感覺，讓人吃了有飽足感，會有一種很幸福的味道。」

走進Sayang直覺這是一家視覺系的餐廳，不但牆面畫有類似曼陀羅和向日葵花的「禪繞畫」，餐桌的桌巾花色擺置，都出自學設計的Wendy手繪布置，除了繽紛的馬來風味餐點，甚至飲料的口味以及繽紛的色彩，一上桌就讓人猶如置身在東南亞島嶼海邊，「這杯三色漸層的『玫瑰塞拉西』，就是以玫瑰露、鮮奶、蝶豆花、羅勒子（塞拉西）調製而成。」拌勻入口像帶有玫瑰香氣的奶茶，而另一道「印度拉茶」也是馬來西亞的茶飲，在印度反倒不常見，源自於移民的印度人，奶茶在馬來西亞拉近了三大族群的距離。

自種辛香料回饋土地 馬來風味饗台灣客

除了特殊香料從老家寄來，Wendy也在店外的小花園種了一些新鮮的咖哩葉、香蘭、薑黃葉來做料理使用，但終究無法百分百重現馬來風味，「台灣氣候不一樣，所以在餐點的辣度上和香料的比例都稍微降低，料理比較清爽一點。」曾遇到客人反應口味不同於在馬來西亞吃過，Wendy也不厭其煩地解釋，因地區、氣候、溫濕度、食材有所不同，而對餐點有所改良。

對從小就跟在母親身邊看著她如何經營一家餐廳，如今自己獨當一面經營東南亞料理餐廳，母親之前回馬來西亞，而因疫情和她相隔兩地，但總不時的提醒：「呈現食物最原始的美味，保持家鄉味道，也以創新的思維來面對客人。」也就成為Wendy的經營理念，讓台灣人有幸感受到多元餐飲的面貌。

說到當初為何選擇來台灣呢？「台灣對於馬來西亞人來說，是很自由的國家，不管語言、思想都可自由發展，在生活安全上特別安心，台灣人也非常熱情，對於我來說是很喜歡的地方。」Wendy不忘本身是大馬出生長大，在台灣除了開餐廳讓東南亞人能吃到家鄉味的料理，也常舉辦義剪公益活動，將募到的款項捐給癌症基金會，來回饋社會，把對父親的思念和Sayang的精神，藉著餐飲美食傳遞給她熱愛的土地。

報道來源： 台灣《飲食男女TW》

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