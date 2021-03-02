疫情持續，讓一眾港人留島發掘美食，因此有不少美食群組誕生，令一些餐廳小店聲名大噪。不過早在這些群組出現前，各區已經有一些街坊心中的愛店。粉嶺就有一間不到300呎的四眼仔腸粉，經常出現人龍。

如何展現四眼仔腸粉是人氣小食店﹖連居住在港島區的食客林先生也知道：「來粉嶺一定要吃四眼仔腸粉。」客人肥叔是熟客，他說一家人光顧已有十多年：「我的孫女都很喜歡吃，我們都經常吃。總之一句而言，好吃！」

店面和餐牌很簡單，店舖並不寬敞，全店只得七款小食可以選擇。腸粉($7)是全店主角，經常有網民去店外打卡，價錢便宜，比起市區一般小食店，價錢便宜約三成。甜醬跟麻醬的稀杰度適中，並不會水汪汪，而令醬汁黏不住腸粉。醬汁多，到最後一條腸粉仍有醬汁，腸粉滑溜，有一點濕潤感，口感偏軟綿。

如果怕不夠飽，可以加配其他小食，每一款都是不到$5。例如魚蛋($4/7粒)、燒賣($4/4粒)、牛肉球($3.5)、粉果($3.5)，粉果裏有沙葛、花生和豬肉，外皮厚了一點，但也算足料。所有款式都很化算，不少街坊到店內都是點燒賣雜錦。每樣都雙份才要三十多元，偶然隨便當一餐也很便宜，難怪這麼受歡迎。

住在粉嶺二十多年的客人葉先生也是四眼仔腸粉的粉絲：「他們走平民大眾化路線，以前他們生意很好，我一年吃不到一次，但疫情之下不用排隊，我便多來光顧。比起外面的腸粉店，他們價格真的很低。腸粉很滑溜，配上混醬真的很美味，能刺激食慾。」客人袁先生一個月也吃好幾次：「我主要是吃腸粉，因為這裏的腸粉比較熱，溫度保持得好。」

採訪、攝影：《飲食男女》

四眼仔腸粉

地址：粉嶺和隆街40B號地下

電話：從缺

營業時間：6am-6pm

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