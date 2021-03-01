「做 麵包 是一種心靈上的治療，讓我的情感和壓力有地方發洩，因為麵糰可以讓我又撻又摔，藉住這個動作，抒發不開心的事情。做麵包可以令人快樂，也令我快樂。」鋼琴導師兼家庭主婦Florence開懷地說。

育有一子一女的Florence，年屆半百，但保養得宜，眉清目秀。她年輕時赴美國修讀綱琴演奏，畢業後回港做綱琴導師，現時跟丈夫住在港島東區的大型屋苑。

Florence曾經工作忙碌，每星期教導四十多個學生，平均一日教六人，吃飯時間要爭分奪秒，以前沒太多空餘時間入廚。直至2012年，因工作壓力太大而令她捱出病來，確診患上乳癌，手術後在家休養一年。

「生病時要做化療，甚麼都做不到，在家覺得很無聊。適逢家中的 廚房 裝了焗爐，便開始買很多烹飪書看，嘗試去做。當時差不多天天都做麵包或焗其他食物，最喜歡做麵包。」Florence回憶道。

廚房約佔100呎，雖然不大，但因為是開放式設計，尚算寬敞。廚房陳設看上去很平凡，最搶眼的是用來搓 麵糰 的工作枱。「 這張枱特別訂製回來，用西班牙麻石做的，是整個廚房最昂貴的東西，大約港幣三萬元。雖然貴但很耐用，不論用甚麼去敲或打它都不會裂開。而且很易清潔，只要用水或用油抹，便可以保持得很新淨。最重要的是這張麻石枱比一般枱低溫，很適合做有牛油的麵糰。如工作枱的溫度太高，牛油會很快溶掉。當麵糰愈多水分，濕度便會愈高，令它變得蓉蓉爛爛，做不到麵包。所以牛油一定不可以溶，要挺身才做到漂亮的麵包。」

她喜歡做麵包，廚房裏有很多不同款式的小工具。她如數家珍般把她的「玩具」逐一展示出來。像擀麵棍，便有四種不同長度，由最粗到最幼都有，適合擀不同大小的麵糰。另外又有不同作用的溫度計、不同大小的模，分別用來做蛋撻、鬆餅和法式甜品。「這個櫃收藏了很多香料、糖漿或顏料，這盒是我的寶貝，這些漂亮的顏料，便是用來做 馬卡龍 。看我是甚麼心情，便用甚麼顏色，決定了顏色才想做甚麼餡料。」她興奮地說。

Florence二話不說的開始做腸仔包，她以純熟的手勢，用擀麵棍在麵糰上又按又壓，一下子已經把它完成造型。「完成造型之後，不能即時入焗爐，要給它有足夠的時間休息，焗出來的麵包才會膨脹起來，變成你想要的模樣。我本身是一個很急的人，但自從學會做麵包之後，便開始變得有耐性，如果貪快做便不會好吃。」她耐心地說。

她說做不同的麵包，又需要不同的技巧。例如 法包 ，因裏面有很多空氣，所以要在麵糰的表層𠝹數刀，焗出來的麵包才會漂亮，入口才會鬆軟。「法包要用超高溫去焗，但普通焗爐不夠熱，所以我會把石仔加熱，令它產生很多蒸氣才放入焗爐，讓麵包做桑拿，焗出來便會外脆內軟。」

她的手做麵包，拍得上很多高級麵包店的水準。腸仔包軟熟，法包外皮煙煙韌韌，內裏軟熟帶麵粉香。馬卡龍色彩繽紛，口感酥脆，甜度恰當，家人和朋友吃過之後都讚不絕口。「她做麵包很投入，早上五時便起身準備，看到她企在焗爐前面，很期待麵包出爐的一刻。當她見到大家吃得開心，自己也覺得很有滿足感。」Florence的丈夫Kristen笑說。

做麵包除了是她的心靈治療，也間接幫她強身健體。「今天只是留在家做麵包，這手錶告訴我，已經行了13公里，燃燒了差不多500卡路里了。」她開懷地說。

採訪：黎詠詩

攝影：關永浩、馮嘉雯

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