受疫情及限聚令影響，中環蘭桂坊熱鬧的景象不復見，酒吧開業繼續無期，不過有一間位處某酒店2樓的café反而很旺場。可以守得住生意，吸引一眾foodie前來打卡，必定是餐廳的裝修格局有特色。這間café 裝修充滿波希米亞風，而且打卡位隨處可見，因此受到不少女生食客歡迎。

老闆不是甚麼貴婦，而是一名擁有十多年餐飲業經驗的男生Jeffery，他指店中食物以低碳水化合物為主，適合經常嚷着要減肥的男男女女。有如此想法，皆因Jeffery是過來人，他說：「我的體重最高峰達280多磅，試過生酮減肥，最快在3個月內減40磅。」人人減肥的方法也有所不同，當然最好請教專家找捷徑，不過吃一餐半餐低碳美食，倒未嘗不可。生酮全日早餐 ($168)，不再是腸仔、火腿和薯餅，以煙腩肉、烤雞胸和牛油果代替，不用擔心吃過多加工食物之餘，又能飽肚。煙三文魚翠玉瓜麵( $148)，意粉變成翠肉瓜絲，口感爽脆又健康。

甜品也受歡迎，生酮雙重朱古力蛋糕( $88)，蛋糕以朱古力和杏仁粉製作，鬆軟的海綿蛋糕上面，蓋上一層80%可可脆皮，朱古力味濃郁。咖啡加入椰子油，幫助身體吸收良好脂肪。

採訪、攝影：《飲食男女》

角落

地址：中環德己立街23號晉逸蘭桂坊精品酒店2樓

電話：2382 4899

營業時間：星期一至五11am-8:30pm，星期六至日10am-8:30pm

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