隨着疫情出現緩和，新餐廳開始越來越多，中環最近就新開一間主打港式Taco的小店，將墨西哥的傳統Taco搭配港式口味的餡料。舖頭前身是曾經大熱的雪糕雞蛋仔店Oddies，今次轉型後加入更多大眾化的餐點，有軟、脆捲餅，亦有沙律及飯。

港式Taco似乎只是噱頭，但老闆Jerry下廚經驗近廿年，曾經在中環置地文華東方酒店做了五年廚師，團隊亦是酒店出身，所以食品的做法用料都好講究，自製餅皮、餡料，比其他Taco店講究︰「本身我自己好喜歡食Taco，放假會去不同舖頭嘗試各式Taco，當時我們就靈機一觸，不如開一間Taco店吧！」

「我們是百分百用全粟米粉加水製作，沒有加麵粉，適合無麩質人士食用。早上回來搓皮，客人落單後即製，壓平就可以，新鮮熱辣。」Taco可選軟餅，或捲成雪糕筒形、經油炸的脆餅，各有特色。最新推出的有Beef Satay（$46），沙嗲醬用了沙茶醬、花生醬、蝦醬等調味，濃味香口，甜中帶點微辣，搭配番茄及菠蘿粒，有助解膩；Pulled Lamb（$46）充滿香料味，加上酸辣青汁及粟米、番茄，口感豐富。

想飽肚的可選擇Taco Rice Bowl，飯底混合三種米粒：茉莉米、絲苗米及珍珠米，IRON PIG（$78）十五味豬腩飯加入15款香料，如陳皮、沙薑、白豆蔻粉等調製，豬腩先慢煮5小時，上菜前再煎香，豬腩爽滑，醬料甜香得來，還有花椒的麻味。小食同樣有雪糕及雞蛋仔，保留以前的招牌，特別推薦創新的蘿蔔糕雞蛋仔（$68），鹹甜惹味。

採訪、攝影：《飲食男女》

Hunger Point

地址：中環歌賦街45號地舖

電話：5703 2870

營業時間：星期一至日11am-9pm

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