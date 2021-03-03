水氣氤氳，飄來陣陣藥材香氣，一煲煲藥膳花雕醉雞，在元朗一間新開的麵店，準備就緒，招呼客人。店主阿詩於2017年失婚，當時獨力撫養3個年幼女兒，推木頭車在元朗朗屏街賣藥膳花雕醉雞煲，慢慢闖出名堂，賣到入舖，幾年間，在元朗開了多間藥膳花雕醉雞煲分店。其間她認識了同是單親媽媽的熟客阿芳，二人最近拍住上開舖賣新鮮騸牯牛腩。

來自山東的騸牯牛於1歲時被閹割再畜養5年，肉與脂肪的比例最佳，用來煮清湯腩，肉質嫩滑甘香、肉味鮮甜，這裏的騸牯牛由專營鮮肥牛批發、無牛癡不識的新財肉食公司老闆，人稱「牛皇莫」的莫景雄供應。記者採訪當日，「牛皇莫」剛巧探望阿詩，他力撐阿詩勤力，他說：「阿詩一個女人仔，照顧幾個小朋友又要開舖，很辛苦，她用心煮的牛湯很好飲。一個如此上進勤力的女士，應該要多多支持。」

這裏的牛肉湯底，採用54斤新鮮騸牯牛肋骨、80斤牛腩及藥材，每日新鮮熬製，啖啖牛肉精華。為了這湯底，阿詩與阿芳於開店前，日日不停煲不停改良，試了多日才熬出味濃色清的效果。醉牛四寶河粉（$56）包羅了清湯牛腩、豬粉腸、汕頭牛丸及豬肉丸，一次過試勻鎮店的騸牯牛肉湯與牛腩之外，更可品嚐到每日限定的豬粉腸，阿詩說：「因家人賣豬肉，每日專誠為我留起5斤新鮮粉腸，有熟客一星期來足6日，就是為了食牛骨湯粉腸湯粉（$43），他每次都會預先致電問粉腸有否供應才來。」3月起，晚市更會增設火鍋，新鮮手切騸牯肥牛（$268）用上腰嘴肉部份，只需輕灼4秒，入口即化，無論配牛肉湯或藥膳雞湯都適合。而新鮮騸牯坑腩煲（$368）亦吸引，牛坑腩牛味突出，伴菜的蘿蔔吸盡湯底精華，鮮甜至極。

食客何太一家四口便是阿詩的粉絲，一星期總會光顧幾次，她說：「牛腩好新鮮，真的食到騸牯牛獨有的牛香味，粉腸更是必食，不過很快會賣光，而兩個女兒都好喜歡喝藥膳雞湯。」阿詩獨門藥膳雞湯，由媽媽傳授秘方，採用了10種藥材，包括紅棗、杞子、黨參、北芪、淮山、圓肉、川芎、當歸及蟲草花等，再用鮮雞熬煮4小時以上，補而不燥，夏天都可飲。香港人生活繁忙，經常捱夜，藥膳花雕醉雞湯米（$54）、藥膳雞煲（$298/隻、$198/半隻）既滿足口腹又可補身，一樂也。

採訪、攝影：《飲食男女》

醉牛

地址：元朗水車館街44號信發大廈地下11號舖

電話：5230 0888，5181 8802

營業時間︰星期一至日11am-9pm

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