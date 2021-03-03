將軍澳最近有間新餐廳開業，由日本師傅主理，走西日式鐵板燒風格；裝修簡潔低調，入口使用深色木條和紙屏風，內部則以古銅作主調，燈光柔和偏暗，和風中帶點摩登。

三原鐵板燒主廚三原光史，任職廚師逾20年，曾為日本駐美國領事館總領事阪場三男，擔任首席家廚三年，為各地高層政要下廚，今次的鐵板燒店就以他命名。三原先生慣用「鹽釜燒」做法處理海鮮（須提前一日預訂），鹽焗青森縣鮑魚（時價）就先用竹葉墊底，再在鮑魚上放檸檬，用日本昆布包住後蓋上海鹽，加水燜15分鐘，保持鮑魚水分，入口彈牙鮮味。

宮崎和牛牛柳（$468）嚴選宮崎A4和牛，簡單用海鹽、胡椒等調味，肉質鮮嫩多汁，搭配南瓜、辣椒、蒜片等同食，更加有層次；香煎鰻魚伴軟滑鵝肝（$198），厚身的鵝肝搭配香口鰻魚，綿滑甘香；銀鱈魚朴葉燒，先在朴葉搽上麵豉，再放上北海道銀鱈魚，油潤香甜，帶微微的清香。宮崎和牛蒜蓉炒飯（$198）蒜香重，飯粒圓潤，惜濕氣略重，不夠粒粒分明。

採訪、攝影：《飲食男女》

三原鐵板燒

地址：新界將軍澳唐俊街18號The Parkside第一座地下G06號舖

電話：3618 8212

營業時間：星期一至日12nn-3pm，6pm-10pm

-----------------------------

《飲食男女》現正推出「香港製造禮包」，嚴選12間香港小店優質食品，一律Made in Hong Kong，更包送貨。撐香港好貨，立即按此購買！

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android